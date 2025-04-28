Я себе простил: Melovin вспомнил, как изменил любимому человеку
Украинский певец Melovin признался, что в своей жизни один раз изменил любимому человеку. Это произошло в его первых серьезных отношениях, которые длились шесть лет.
Melovin о собственной измене
Артист вспомнил, что тогда ему было лет 18-19, и он не знал, как нужно вести себя с важным для него человеком и как надо правильно коммуницировать.
— Я вообще не понимал, как правильно. Типа, это не оправдывает меня, но я себе это простил. Все. Это было очень давно, — отметил Melovin.
Несмотря на прошедшее время, он до сих пор помнит, как чувствовал себя после того поступка.
— Ощущения были горькие. У меня впечатление, поскольку я побывал и на том, и на том поле, одинаковое — горькое. Так я описывал ощущения, когда предали меня. Мне горько внутри — не больно, а горько. И так же и там — горько внутри, — поделился артист.
По мнению Melovin, причины измены могут быть разными, но часто они базируются на трех основных факторах — неудовлетворенность от интима, быта или недостатка романтики.
Ранее артист также рассказывал, что сам пережил измену в других серьезных отношениях, которые длились около двух лет. По его словам, любимый человек обманывал его год, что стало сильным ударом.
Недавно музыкальный продюсер Вадим Лисица рассказал, как изменял жене с певицей Еленой Тополей (Alyosha). Они познакомились в Запорожье и их отношения с рабочих переросли в роман.
Фото: скриншот из интервью