Сердца, швейцарская сетка и единство: Евровидение 2025 представило визуальный стиль

Организаторы Евровидения 2025 представили визуальную айдентику конкурса, который в этом году пройдет в швейцарском Базеле. Над дизайном работало креативное агентство NOT Wieden+Kennedy.

Основу стиля составила переосмысленная швейцарская сетка — знаковый графический принцип, который теперь трансформировался в систему из сердец.

Именно сердце стало символом нынешнего конкурса как визуальное воплощение главной идеи единения людей со всего мира через музыку.

Новый дизайн позволяет создавать из этих сердец флаги, шрифты, графику для трансляций, освещение и многое другое. В агентстве говорят, что эта система легко узнаваема, но в то же время гибкая и живая. Фанаты уже начали использовать ее в собственных креативных работах.

Айдентика сопровождается яркой цветовой палитрой, передающей энергию и эксцентричность конкурса, а также специальным шрифтом, созданным швейцарским типографом Яном Парти — автором дизайна нового паспорта Швейцарии.

