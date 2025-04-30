Сердца, швейцарская сетка и единство: Евровидение 2025 представило визуальный стиль

Организаторы Евровидения 2025 представили визуальную айдентику конкурса, который в этом году пройдет в швейцарском Базеле. Над дизайном работало креативное агентство NOT Wieden+Kennedy.

Основу стиля составила переосмысленная швейцарская сетка — знаковый графический принцип, который теперь трансформировался в систему из сердец.

Визуальная айдентика Евровидения 2025

Именно сердце стало символом нынешнего конкурса как визуальное воплощение главной идеи единения людей со всего мира через музыку.

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Новый дизайн позволяет создавать из этих сердец флаги, шрифты, графику для трансляций, освещение и многое другое. В агентстве говорят, что эта система легко узнаваема, но в то же время гибкая и живая. Фанаты уже начали использовать ее в собственных креативных работах.

Айдентика сопровождается яркой цветовой палитрой, передающей энергию и эксцентричность конкурса, а также специальным шрифтом, созданным швейцарским типографом Яном Парти — автором дизайна нового паспорта Швейцарии.

#eurovision 2025 unveils the visual identity designed for this year’s competition. @notwk_ldn share all-encompassing design system for this year’s event that celebrates the iconic Swiss grid. Read here: https://t.co/nfqpywGoBK#eurovision2025 pic.twitter.com/3VI4YSS1Uo — Little Black Book (@LBBOnline) April 30, 2025

Новый визуальный стиль будет применяться повсеместно — от трансляций и соцсетей до оформления сцен, зданий Базеля, трамваев и даже интерактивной системы голосования. Его можно будет увидеть во всем многообразии с открытия Евровидения 11 мая.

Арт-директор конкурса Артур Дейнев отметил, что новая айдентика — это “игровая, чисто швейцарская и по-настоящему евровиденская” система, которая позволяет держать все в едином стиле, в то же время оставляя пространство для креатива, пишет Little Black Book.

В свою очередь, креативный директор агентства Адам Рикс добавил, что главная задача заключалась в создании узнаваемого стиля для Базеля и укреплении общего бренда Евровидения.

Фото: скриншот из видео

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