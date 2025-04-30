Ударил сына: Шаманская призналась, что стало последней каплей в браке с Ханумаком

Блогерша Алина Шаманская впервые рассказала, что стало последней каплей в браке с шоуменом Русланом Ханумаком. О разрыве отношений пары стало известно в начале 2023 года, однако официально они развелись летом 2024-го.

Шаманская о разводе с Ханумаком

Алина призналась, что во время отношений с Русланом пережила газлайтинг, нарциссический абьюз, обесценивание и унижение. Как утверждает блогерша, в течение брака Ханумак переписывался с разными девушками — это были как дружеские, так и романтические переписки, даже сексуального характера.

Долгое время Шаманская пыталась спасти отношения, работала над собой, ведь любила и думала, что проблема именно в ней.

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Блогерша попросила о разводе с Ханумаком еще до начала полномасштабного вторжения РФ, однако в феврале 2022 года они вместе выехали за границу, а затем — переехали в США, где почти год жили в разных комнатах. По словам Алины, она согласилась жить с Русланом в одном доме только ради их общего сына Артура, которому на тот момент было четыре года.

Последней каплей в браке и совместном проживании стало то, что Ханумак дал пощечину Артуру в день его рождения при его друзьях.

— Он ударил моего сына на его дне рождения при гостях по лицу. Но это не было избиение какое-то очень сильное. Это было больше морально ужасно. Это произошло из-за того, что сынок не хотел разговаривать по телефону с бабушкой и дедушкой (родителями Руслана, — Ред.). Для него та семья, в которой он родился и вырос — вот семья. А кем была я для него — я сама до конца не понимаю, — сказала блогерша.

Алина подчеркнула, что имеет совсем другое видение воспитания детей, а физическое насилие она считает проявлением слабости.

— Я сказала на следующий день: все, пожалуйста. И он собирает вещи и отправляется в Украину. Вот так закончились, слава Богу, наши отношения, — поделилась Шаманская.

Блогерша долгое время жила в США, ведь хотела быть на разных континентах с бывшим мужем. Однако впоследствии Ханумак вместе со своей новой девушкой и ее ребенком решил переехать в Америку, чтобы жить рядом с сыном. После этого Алина решилась на переезд в Киев.

Источник : Маша Ефросинина

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