Евродепутаты призвали бойкотировать Израиль на Евровидении 2025: ответ вещателя

Европейский вещательный союз (ЕВС) официально отклонил призыв 26 депутатов Европарламента исключить Израиль из участия в Евровидении 2025 из-за обвинений в нарушениях международного права и военных преступлениях в секторе Газа.

Об этом заявил словенский евродепутат Матяж Немец, обнародовав ответ организации.

Израиль не исключат из Евровидения 2025 — заявление ЕВС

В письме, датированном 25 апреля, гендиректор союза Ноэль Карран подчеркнул, что Евровидение является музыкальным конкурсом между общественными вещателями, а не между правительствами, и что израильский вещатель Kan остается полноправным членом союза.

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В документе указано, что Kan участвует в конкурсе с 1973 года и, несмотря на критику со стороны израильских властей, сохраняет независимость и даже находится под угрозой закрытия или приватизации.

При этом в ЕВС подчеркнули, что отстранение России после полномасштабного вторжения в Украину стало возможным из-за четких доказательств тесной связи российского вещателя с государственным аппаратом.

Реакция евродепутатов

Впрочем, по мнению депутатов, такие объяснения являются неубедительными. В совместном заявлении они назвали решение союза “неприемлемым” и противоречащим провозглашенным ценностям конкурса: солидарности, уважению к человеческому достоинству и культурному разнообразию.

— ЕВС игнорирует тот факт, что вещатель Kan является частью системы, которую расследуют за массовые нарушения прав человека. Понятие “независимости” в этом случае имеет сомнительный вид, — заявил Немец.

Также депутаты раскритиковали политику двойных стандартов, вспомнив об изъятии флагов ЕС и дисквалификации нидерландского представителя на Евровидении 2024, что, по их мнению, свидетельствует о росте политического напряжения, с которым вещатель не может справиться.

Несмотря на это, ЕВС заявляет, что оставляет участие Израиля в силе и продолжает работать с местными организаторами над обеспечением безопасности во время конкурса в Базеле. Евродепутаты, в свою очередь, призывают союз пересмотреть свое решение и оставляют за собой право продолжать публичное давление в этом вопросе.

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