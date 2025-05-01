Ставки букмекеров на Евровидение 2025: кто фаворит, кто аутсайдер и где Украина
Букмекеры продолжают принимать ставки на участников Евровидения 2025, до которого остается все меньше времени.
Кардинальных сдвигов в прогнозной таблице не происходит, однако Украина снова немного потеряла в позициях.
Напомним, что в швейцарский Базель в мае поедет группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
Прогнозы букмекеров на Евровидение 2025
На первой строчке таблицы, содержащий названия 38 стран, стабильно держится Швеция с уже 39% и песней о сауне от комедийной группы Kaj, которой многие предвещают победу.
Далее первая пятерка также остается без особых сюрпризов, только проценты по ставкам меняются и некоторые страны меняются местами. На втором месте так же находится Австрия (16%), за ней замыкает первую тройку Франция (8%). Израиль и Нидерланды снова поменялись местами, хотя шансы на выигрыш им дают одинаковые — по 5%.
Украина с 11-й спустилась на 13-ю строчку в таблице. Нас пока обошли Кипр и Мальта.
Аутсайдеры и другие участники прогноза
Начиная с 11-й позиции, в списке расположились страны, чьи шансы на победу по состоянию на сейчас оценивают лишь в 1%. Однако возросло количество аутсайдеров с еще более низким показателем. Таких было 12, а стало 13 — это Азербайджан, Польша, Дания, Словения, Сербия, Люксембург, Латвия, Португалия, Армения, Исландия, Грузия, Черногория и Хорватия.
Прогнозы букмекеров на Евровидение 2025 формируются на основе общей репутации стран, предыдущих результатов и интереса к участникам.
Фото: скриншот с канала Eurovision Song Contest