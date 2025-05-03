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Марина Терюханова, редактор ленты

Сколько стран участвует в Евровидении 2025: перечень участников песенного конкурса

скільки країн бере участь у Євробаченні 2025
Фото: Depositphotos

69-й ежегодный музыкальный конкурс Евровидение пройдет в мае в Базеле, Швейцария. Страны будут бороться за главный музыкальный трофей Европы на сцене, которую часто называют поп-Олимпиадой — события, полного эмоций и побед.

Факты ICTV узнавали, сколько стран участвует в Евровидении 2025 и кто автоматически попал в финал.

Евровидение 2025: страны участники

В начале для участия в Евровидении 2025 в Швейцарии, было подтверждено 38 стран. Однако 22 января 2025 года Молдова заявила о своем отказе участвовать в конкурсе, ссылаясь на финансовые, организационные и творческие трудности, а также потребность в обновлении системы национального отбора. В результате количество участников сократилось до 37 стран.

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Несмотря на отказ, национальный вещатель Молдовы TRM сообщил, что все равно будет транслировать оба полуфинала и финал шоу, которые состоятся 13, 15 и 17 мая 2025 года. Таким образом, окончательный перечень участников Евровидения 2025 составляет 37 стран.

Евровидение 2025, перечень стран:

  1. Албания
  2. Армения
  3. Австралия
  4. Австрия
  5. Азербайджан
  6. Бельгия
  7. Хорватия
  8. Кипр
  9. Чехия
  10. Дания
  11. Эстония
  12. Финляндия
  13. Франция
  14. Грузия
  15. Германия
  16. Греция
  17. Исландия
  18. Ирландия
  19. Израиль
  20. Италия
  21. Латвия
  22. Литва
  23. Люксембург
  24. Мальта
  25. Черногория
  26. Нидерланды
  27. Норвегия
  28. Польша
  29. Португалия
  30. Сан-Марино
  31. Сербия
  32. Словения
  33. Испания
  34. Швеция
  35. Швейцария
  36. Украина
  37. Великобритания

Кто будет выступать в полуфиналах: даты

Первый полуфинал (13 мая): Албания, Азербайджан, Бельгия, Хорватия, Кипр, Эстония, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сан-Марино, Словения, Швеция, Украина.

Второй полуфинал (15 мая): Армения, Австралия, Австрия, Чехия, Дания, Финляндия, Грузия, Греция, Ирландия, Израиль, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Черногория, Сербия.

Какие страны автоматически проходят в финал Евровидения 2025

В финале Евровидения 2025 автоматически выступят шесть стран: Швейцария как страна-хозяйка, а также так называемая Большая пятерка — Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания. Эти участники традиционно получают прямое место в финале конкурса.

Украину на нынешнем конкурсе представит группа Ziferblat с композицией Bird of Pray.

Ziferblat — киевская группа, созданная в 2015 году братьями Даниэлем и Валентином Лещинскими вместе с Федором Ходаковым. Более широкой аудитории они стали известны после участия в шоу X-Фактор в 2019 году.

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