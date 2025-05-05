Мечтала вернуться домой: РФ разрушила дом бэк-вокалистки Ziferblat

Дом бэк-вокалистки группы Ziferblat Кристины Стариковой в Мирнограде Донецкой области пострадал в результате российского обстрела в воскресенье, 4 мая.

Многоэтажка, где артистка провела детство и юность, подверглась частичному разрушению от атаки оккупантов.

Россияне попали в дом бэк-вокалистки группы Ziferblat

Об очередном преступлении армии страны-террориста Кристина сообщила в своих сторис, опубликовав кадры с места происшествия. На фото — ее родной дом, а на видео — густое облако черного дыма над разбитым зданием.

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— А я так мечтала вернуться домой. Мне тяжело даже прокомментировать это все, — написала певица.

Кристина родилась в 2005 году в Донецке, а росла в Мирнограде. После поступления в Киевскую муниципальную академию музыки девушка переехала в столицу, но никогда не забывала о родном доме.

Атака произошла во время активной подготовки к Евровидению 2025, на котором Кристина выступит в составе группы Ziferblat как бэк-вокалистка.

Ранее она боролась за право представлять Украину сольно и приняла участие в Национальном отборе с авторской песней Rise. Хотя в финальную десятку Старикова не попала, ее голос мы непременно услышим в Базеле, куда уже добралась группа Ziferblat.

Фото: Кристина Старикова

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