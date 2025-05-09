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Не только Мирошниченко: стало известно, кто будет комментировать Евровидение 2025 в Украине

Українські коментатори Євробачення 2025
Фото: Суспільне

Стало известно, кто вместе с ведущим Тимуром Мирошниченко будет комментировать полуфиналы и финал Евровидения 2025, которые уже вскоре пройдут в швейцарском Базеле.

Украинские комментаторы Евровидения 2025

В каждом шоу к Тимуру Мирошниченко, который комментирует Евровидение с 2005 года, присоединится звездный соведущий:

  • телеведущий и ведущий Нацотбора 2016 Александр Педан;
  • комик и еврофан Влад Куран,
  • рэп-исполнительница и одна из представительниц Украины на Евровидении 2024 Alyona Alyona.

Александр Педан составит компанию Тимуру Мирошниченко в первом полуфинале Евровидения 2025 (13 мая), а Влад Куран — во втором (15 мая).

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Alyona Alyona будет комментировать гранд-финал конкурса (17 мая). В это время ее коллега, певица Jerry Heil объявит баллы национального жюри Украины.

Напомним, что представители Украины на Евровидении 2025, группа Ziferblat, выступят с песней Bird of Pray в первом полуфинале под пятым номером.

Недавно в сети появились фото и видео с репетиции артистов в Базеле. Конкурсный номер Ziferblat существенно отличается от того, с которым музыканты выступали на Нацотборе.

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Источник: Суспільне
Евровидение 2025, Аlyona Alyona, Тимур Мирошниченко
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