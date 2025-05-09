Не только Мирошниченко: стало известно, кто будет комментировать Евровидение 2025 в Украине
Стало известно, кто вместе с ведущим Тимуром Мирошниченко будет комментировать полуфиналы и финал Евровидения 2025, которые уже вскоре пройдут в швейцарском Базеле.
Украинские комментаторы Евровидения 2025
В каждом шоу к Тимуру Мирошниченко, который комментирует Евровидение с 2005 года, присоединится звездный соведущий:
- телеведущий и ведущий Нацотбора 2016 Александр Педан;
- комик и еврофан Влад Куран,
- рэп-исполнительница и одна из представительниц Украины на Евровидении 2024 Alyona Alyona.
Александр Педан составит компанию Тимуру Мирошниченко в первом полуфинале Евровидения 2025 (13 мая), а Влад Куран — во втором (15 мая).
Alyona Alyona будет комментировать гранд-финал конкурса (17 мая). В это время ее коллега, певица Jerry Heil объявит баллы национального жюри Украины.
Напомним, что представители Украины на Евровидении 2025, группа Ziferblat, выступят с песней Bird of Pray в первом полуфинале под пятым номером.
Недавно в сети появились фото и видео с репетиции артистов в Базеле. Конкурсный номер Ziferblat существенно отличается от того, с которым музыканты выступали на Нацотборе.