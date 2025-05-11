Группа Ziferblat в стильных образах появилась на церемонии открытия Евровидения 2025

В швейцарском Базеле состоялась церемония открытия Евровидения 2025. Во время события все участники песенного конкурса шагали по бирюзовой дорожке.

Представители Украины на Евровидении 2025 группа Ziferblat появились на тротуаре в образах от украинских брендов.

Ziferblat на церемонии открытии Евровидения 2025

Участники группы Валентин и Даниил Лещинские выбрали наряды от бренда J’amemme. Как пишет Суспільне, их образы — это сочетание глубокой палитры, плиссированных фигур и скульптурных силуэтов.

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Их образы воспроизводили символику песни Bird of Pray — ночь, драматизм и молитвенную птицу.

Барабанщик группы Федор Ходаков выбрал total look от украинского бренда Andreas Moskin.

Его образ был вдохновлен в частности поэтическим украинским кинематографом 1960-1970-х, а именно лентой Белая птица с черной отметиной режиссера Юрия Ильенко.

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После участники группы Ziferblat пообщались с ведущими. У коллектива спросили об их подготовке к конкурсу.

– Как вы видели, мы изменили нашу постановку. Я имею в виду, что мы изменили некоторые части. Я не могу вдаваться в детали. И мы работали над определенной хореографией. Так что, да, это была наша работа в течение последних двух (месяцев, – Ред.). Мы переделали песню, сделали другую версию песни. Вот и все, — рассказал Валентин Лещинский.

Напомним, группа Ziferblat будет выступать на Евровидении 2025 с песней Bird of Pray в первом полуфинале 13 мая под пятым номером.

Также сообщалось, что на Евровидении 2025 в Базеле выступит Jerry Heil как приглашенная звезда. Украинская певица выйдет на сцену без рэперши Alyona Alyona, с которой в прошлом году представляла Украину на конкурсе.

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