Представительнице Израиля на Евровидении 2025 угрожали смертью: реакция вещателя Kan

Израильский общественный вещатель Kan подал официальную жалобу в швейцарскую полицию после инцидента на церемонии открытия Евровидения 2025 в Базеле.

Что произошло на открытии Евровидения 2025

Во время появления участников на бирюзовой дорожке мужчина с палестинским флагом сделал жест, похожий на “перерезание горла”, когда мимо него проходила израильская участница конкурса Юваль Рафаэль.

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Вещатель сразу обратился в полицию и в Европейский вещательный союз с требованием идентифицировать это лицо и исключить его из всех мероприятий, связанных с конкурсом.

После этого было объявлено, что Юваль Рафаэль не будет давать интервью аккредитованным журналистам из соображений безопасности.

Кто такая Юваль Рафаэль

24-летняя Юваль Рафаэль начала профессиональную карьеру певицы в 2023 году. В ноябре она приняла участие в 11-м сезоне израильского вокального шоу HaKokhav HaBa, которое выполняет функцию нацотбора на Евровидение. Именно там ее выбрали представительницей Израиля.

Известно, что Рафаэль выжила во время нападения ХАМАС на фестивале Nova у границы с сектором Газа в октябре 2023 года.

Ранее присутствие представительницы Израиля на сцене шоу снова оказалась в центре дискуссий. В письме к ЕМС 72 артиста призвали исключить вещателя Kan из конкурса, обвинив его в “соучастии в геноциде палестинцев в Газе” и “апартеиде и военной оккупации”.

Источник : Metro

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