Ставки букмекеров на Евровидение 2025: какое место прогнозируют Украине

Букмекеры продолжают принимать ставки на участников Евровидения 2025, первый полуфинал которого состоится уже во вторник, 13 мая.

В который раз сменилась пятерка фаворитов, а Украина, к сожалению, снова немного потеряла в позициях. Напомним, что в швейцарский Базель в мае поедет группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2025

На первой строчке таблицы, содержащий названия 37 стран, стабильно держится Швеция с 39% и песней о сауне от комедийной группы Kaj, которой многие предвещают победу.

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На втором месте так же находится Австрия (22%), за ней замыкает первую тройку Франция (7%). Израиль, вещатель которого подал жалобу в полицию, занимает четвертую позицию с 5%, а Нидерланды покинули первую пятерку. Теперь на их месте находится Бельгия (4%).

Украина с 13-й строчки в таблице спустилась на 14-ю. Перед нами — Мальта, Албания и Кипр.

Аутсайдеры и другие участники прогноза

Начиная с 12-й позиции, в списке расположились страны, чьи шансы на победу по состоянию на сейчас оценивают лишь в 1%. Однако возросло количество аутсайдеров с еще более низким показателем.

Таких было 13, а стало 16 — это Греция, Польша, Литва, Норвегия, Сан-Марино, Словения, Дания, Азербайджан, Латвия, Сербия, Армения, Люксембург, Португалия, Исландия, Черногория, Грузия и Хорватия.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2025 формируются на основе общей репутации стран, предыдущих результатов и интереса к участникам.

Фото: скриншот с канала Eurovision Song Contest

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