Азербайджан на Евровидении 2025: как выступили Mamagama с песней Run With U

Азербайджан на Евровидении 2025 представила мужская группа Mamagama. Артисты вышли на сцену в Базеле с песней Run With U в первом полуфинале под 10 номером.

Что известно о представителях Азербайджана на Евровидении 2025 Mamagama и о чем они будут петь на конкурсе — читайте далее в материале.

Mamagama: биография представителей Азербайджана на Евровидении 2025

Группа Mamagama была создана в 2021 году в Баку, в ее состав входят вокалист Асаф Мишиев, гитарист Хасан Хейдар и барабанщик Ариф Иманов.

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Коллектив сочетает традиционные музыкальные элементы с современными стилями, включая влияния инди-попа и альтернативного рока.

В 2022 году участники Mamagama приняли участие в Kenga Magjike, одном из ведущих музыкальных фестивалей Албании. Исполнение сингла Dreamer принесло им первую премию в категории Международные артисты.

Позже Mamagama подали заявку на участие в Нацотборе на Евровидение 2023. Хотя они и вошли в пятерку финалистов, однако победа досталась дуэту TuralTuranX.

В этом году группа завоевала право представлять Азербайджан на международном песенном конкурсе в швейцарском Базеле.

О чем песня Mamagama — Run With U

Впервые за историю участия Азербайджана в Евровидении в конкурсной песне звучит саз — азербайджанский национальный инструмент. Поклонники отмечают, что в композиции Run with U у Mamagama получился очень грамотный синтез современной музыки со звучанием саза.

Run with U — это песня о любви, страсти и наслаждении, когда вокруг останавливается время, а взгляды говорят громче любых слов.

Mamagama — Run With U: перевод песни Сбежать с тобой

Сбежать с тобой

Ритм тянет меня вперед, не знаю, с чего начать

Воздух вокруг тебя электризуется,

И я никогда не испытывал такого наслаждения,

Каждый взгляд, что ты даришь,

Каждое движение, которое я чувствую,

Я не могу сопротивляться, идеал в каждом изгибе

Давайте приглушим свет?

Оставим наши страхи позади

Совершим ошибки, пока все не станет правильным,

Отдадимся полностью этой ночи?

Сердцебиение завладевает мной,

Движет моим телом и душой,

Еще один взгляд на меня —

И я не выдержу этого огня.

Тени в неоновом свете

Ночь только начинается, ритм качает,

Что-то в воздухе заставляет меня влюбиться в тебя

Именно это сейчас и происходит,

Именно это сейчас и происходит,

Именно это сейчас и происходит,

Именно это сейчас и происходит

Ритм тянет меня вперед, не знаю, с чего начать

Воздух вокруг тебя электризуется,

И я никогда не испытывал такого наслаждения,

Каждый взгляд, что ты даришь,

Каждое движение, которое я чувствую,

Я не могу сопротивляться, идеал в каждом изгибе

Давайте приглушим свет?

Оставим наши страхи позади

Совершим ошибки, пока все не станет правильным,

Отдадимся полностью этой ночи?

Сердцебиение завладевает мной,

Движет моим телом и душой,

Еще один взгляд на меня —

И я не выдержу этого огня.

Тени в неоновом свете

Ночь только начинается, ритм качает,

Что-то в воздухе заставляет меня влюбиться в тебя

Именно это сейчас и происходит,

Именно это сейчас и происходит,

Именно это сейчас и происходит,

Именно это сейчас и происходит

Неважно, что ты делаешь, этой ночью

Я хочу сбежать с тобой, я хочу сбежать с тобой

Неважно, что ты делаешь, этой ночью

Я хочу сбежать с тобой, я хочу сбежать с тобой.

Mamagama — Run With U на Евровидении 2025: видео выступления представителей Азербайджана

Фото: скриншот из выступления Mamagama

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