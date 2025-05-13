Азербайджан на Евровидении 2025: как выступили Mamagama с песней Run With U
Азербайджан на Евровидении 2025 представила мужская группа Mamagama. Артисты вышли на сцену в Базеле с песней Run With U в первом полуфинале под 10 номером.
Что известно о представителях Азербайджана на Евровидении 2025 Mamagama и о чем они будут петь на конкурсе — читайте далее в материале.
Mamagama: биография представителей Азербайджана на Евровидении 2025
Группа Mamagama была создана в 2021 году в Баку, в ее состав входят вокалист Асаф Мишиев, гитарист Хасан Хейдар и барабанщик Ариф Иманов.
Коллектив сочетает традиционные музыкальные элементы с современными стилями, включая влияния инди-попа и альтернативного рока.
В 2022 году участники Mamagama приняли участие в Kenga Magjike, одном из ведущих музыкальных фестивалей Албании. Исполнение сингла Dreamer принесло им первую премию в категории Международные артисты.
Позже Mamagama подали заявку на участие в Нацотборе на Евровидение 2023. Хотя они и вошли в пятерку финалистов, однако победа досталась дуэту TuralTuranX.
В этом году группа завоевала право представлять Азербайджан на международном песенном конкурсе в швейцарском Базеле.
О чем песня Mamagama — Run With U
Впервые за историю участия Азербайджана в Евровидении в конкурсной песне звучит саз — азербайджанский национальный инструмент. Поклонники отмечают, что в композиции Run with U у Mamagama получился очень грамотный синтез современной музыки со звучанием саза.
Run with U — это песня о любви, страсти и наслаждении, когда вокруг останавливается время, а взгляды говорят громче любых слов.
Mamagama — Run With U: перевод песни Сбежать с тобой
Сбежать с тобой
Ритм тянет меня вперед, не знаю, с чего начать
Воздух вокруг тебя электризуется,
И я никогда не испытывал такого наслаждения,
Каждый взгляд, что ты даришь,
Каждое движение, которое я чувствую,
Я не могу сопротивляться, идеал в каждом изгибе
Давайте приглушим свет?
Оставим наши страхи позади
Совершим ошибки, пока все не станет правильным,
Отдадимся полностью этой ночи?
Сердцебиение завладевает мной,
Движет моим телом и душой,
Еще один взгляд на меня —
И я не выдержу этого огня.
Тени в неоновом свете
Ночь только начинается, ритм качает,
Что-то в воздухе заставляет меня влюбиться в тебя
Именно это сейчас и происходит,
Именно это сейчас и происходит,
Именно это сейчас и происходит,
Именно это сейчас и происходит
Ритм тянет меня вперед, не знаю, с чего начать
Воздух вокруг тебя электризуется,
И я никогда не испытывал такого наслаждения,
Каждый взгляд, что ты даришь,
Каждое движение, которое я чувствую,
Я не могу сопротивляться, идеал в каждом изгибе
Давайте приглушим свет?
Оставим наши страхи позади
Совершим ошибки, пока все не станет правильным,
Отдадимся полностью этой ночи?
Сердцебиение завладевает мной,
Движет моим телом и душой,
Еще один взгляд на меня —
И я не выдержу этого огня.
Тени в неоновом свете
Ночь только начинается, ритм качает,
Что-то в воздухе заставляет меня влюбиться в тебя
Именно это сейчас и происходит,
Именно это сейчас и происходит,
Именно это сейчас и происходит,
Именно это сейчас и происходит
Неважно, что ты делаешь, этой ночью
Я хочу сбежать с тобой, я хочу сбежать с тобой
Неважно, что ты делаешь, этой ночью
Я хочу сбежать с тобой, я хочу сбежать с тобой.
Mamagama — Run With U на Евровидении 2025: видео выступления представителей Азербайджана
Фото: скриншот из выступления Mamagama