Этюд в красных тонах: от Бельгии на сцену Евровидения 2025 вышел Red Sebastian

Представителем Бельгии на Евровидении 2025 стал Red Sebastian — артист с мощным вокалом, харизмой и ярким сценическим образом. Он выступил с песней Strobe Lights в первом полуфинале конкурса под номером 9.

Что известно об исполнителе и его конкурсной композиции — узнайте в материале.

Red Sebastian: биография представителей Бельгии на Евровидении 2025

Red Sebastian (настоящее имя — Сеппе Герреман) родился 13 мая 1999 года в Остенде, Бельгия.

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С ранних лет занимался музыкой, учился в Гентской консерватории, а также участвовал в многочисленных талант-шоу. В 2013 году стал финалистом Belgium’s Got Talent, а в 2023 году дошел до финала Sing Again.

В 2021 году Red Sebastian выпустил свой дебютный сингл Embrace Me, а затем альбом You, принесший ему популярность.

1 февраля 2025 года Red Sebastian победил в бельгийском национальном отборе Eurosong 2025 с песней Strobe Light.

Red Sebastian — Strobe Lights: о чем песня

Strobe Lights — это динамичная поп-электронная композиция, передающая атмосферу ночных вечеринок, ярких эмоций и страсти. Песня символизирует бегство от реальности.

Сам Red Sebastian называет свою композицию клубным хитом, который должен заряжать людей энергией и поднимать настроение.

После отбора Red Sebastian написал в своем Instagram:

— Я до сих пор не могу в это поверить. Спасибо! Это действительно изменило мою жизнь, и я с нетерпением жду возможности представить Бельгию на Евровидении!

Red Sebastian — Strobe Lights: перевод песни представителей Бельгии Вспышки света

Вспышки света

Вспышки света, я теряю себя в твоих глазах.

В этой дымовой дымке плывем, как в космосе.

Я падаю туда, где верх — это низ,

Я кричу, но не издаю ни звука.

Алиса, дай мне руку

И отведи меня в страну чудес

Сделай шаг в зеркало, в яркие новые измерения,

Где не нужны слова, чтобы почувствовать связь,

Где часы никогда не тикают и где любовь — это конец.

Спустись сквозь зазеркалье.

Вспышки света, я теряю себя в твоих глазах.

В этой дымовой дымке мы поплывем, как в космосе

Мы так близко, никогда не чувствовал себя более живым.

Я попал в лабиринт,

И хочу в нем остаться.

Полет глубоко под землей.

Тишина еще никогда не была такой громкой.

Сделай шаг в зеркало, в яркие новые измерения,

Где не нужны слова, чтобы почувствовать связь,

Где часы никогда не тикают и где любовь — это конец.

Спустись сквозь зазеркалье.

Вспышки света, я теряю себя в твоих глазах.

В этой дымовой дымке мы поплывем, как в космосе.

Мы так близко, никогда не чувствовал себя более живым.

Я попал в лабиринт

И хочу в нем остаться.

Здесь я хочу остаться,

Здесь я хочу остаться.

Red Sebastian — Strobe Lights на Евровидении 2025: видео выступления

Фото: скриншот із виступу Red Sebastian — Strobe Lights

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