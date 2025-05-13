Этюд в красных тонах: от Бельгии на сцену Евровидения 2025 вышел Red Sebastian
Представителем Бельгии на Евровидении 2025 стал Red Sebastian — артист с мощным вокалом, харизмой и ярким сценическим образом. Он выступил с песней Strobe Lights в первом полуфинале конкурса под номером 9.
Что известно об исполнителе и его конкурсной композиции — узнайте в материале.
Red Sebastian: биография представителей Бельгии на Евровидении 2025
Red Sebastian (настоящее имя — Сеппе Герреман) родился 13 мая 1999 года в Остенде, Бельгия.
С ранних лет занимался музыкой, учился в Гентской консерватории, а также участвовал в многочисленных талант-шоу. В 2013 году стал финалистом Belgium’s Got Talent, а в 2023 году дошел до финала Sing Again.
В 2021 году Red Sebastian выпустил свой дебютный сингл Embrace Me, а затем альбом You, принесший ему популярность.
1 февраля 2025 года Red Sebastian победил в бельгийском национальном отборе Eurosong 2025 с песней Strobe Light.
Red Sebastian — Strobe Lights: о чем песня
Strobe Lights — это динамичная поп-электронная композиция, передающая атмосферу ночных вечеринок, ярких эмоций и страсти. Песня символизирует бегство от реальности.
Сам Red Sebastian называет свою композицию клубным хитом, который должен заряжать людей энергией и поднимать настроение.
После отбора Red Sebastian написал в своем Instagram:
— Я до сих пор не могу в это поверить. Спасибо! Это действительно изменило мою жизнь, и я с нетерпением жду возможности представить Бельгию на Евровидении!
Red Sebastian — Strobe Lights: перевод песни представителей Бельгии Вспышки света
Вспышки света
Вспышки света, я теряю себя в твоих глазах.
В этой дымовой дымке плывем, как в космосе.
Я падаю туда, где верх — это низ,
Я кричу, но не издаю ни звука.
Алиса, дай мне руку
И отведи меня в страну чудес
Сделай шаг в зеркало, в яркие новые измерения,
Где не нужны слова, чтобы почувствовать связь,
Где часы никогда не тикают и где любовь — это конец.
Спустись сквозь зазеркалье.
Вспышки света, я теряю себя в твоих глазах.
В этой дымовой дымке мы поплывем, как в космосе
Мы так близко, никогда не чувствовал себя более живым.
Я попал в лабиринт,
И хочу в нем остаться.
Полет глубоко под землей.
Тишина еще никогда не была такой громкой.
Сделай шаг в зеркало, в яркие новые измерения,
Где не нужны слова, чтобы почувствовать связь,
Где часы никогда не тикают и где любовь — это конец.
Спустись сквозь зазеркалье.
Вспышки света, я теряю себя в твоих глазах.
В этой дымовой дымке мы поплывем, как в космосе.
Мы так близко, никогда не чувствовал себя более живым.
Я попал в лабиринт
И хочу в нем остаться.
Здесь я хочу остаться,
Здесь я хочу остаться.
Red Sebastian — Strobe Lights на Евровидении 2025: видео выступления
Фото: скриншот із виступу Red Sebastian — Strobe Lights