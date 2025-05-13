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Этюд в красных тонах: от Бельгии на сцену Евровидения 2025 вышел Red Sebastian

Red Sebastian – Strobe Lights: переклад пісні представника Бельгії на Євробаченні 2025

Представителем Бельгии на Евровидении 2025 стал Red Sebastian — артист с мощным вокалом, харизмой и ярким сценическим образом. Он выступил с песней Strobe Lights в первом полуфинале конкурса под номером 9.

Что известно об исполнителе и его конкурсной композиции — узнайте в материале.

Red Sebastian: биография представителей Бельгии на Евровидении 2025

Red Sebastian (настоящее имя — Сеппе Герреман) родился 13 мая 1999 года в Остенде, Бельгия.

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С ранних лет занимался музыкой, учился в Гентской консерватории, а также участвовал в многочисленных талант-шоу. В 2013 году стал финалистом Belgium’s Got Talent, а в 2023 году дошел до финала Sing Again.

В 2021 году Red Sebastian выпустил свой дебютный сингл Embrace Me, а затем альбом You, принесший ему популярность.

1 февраля 2025 года Red Sebastian победил в бельгийском национальном отборе Eurosong 2025 с песней Strobe Light.

Red Sebastian — Strobe Lights: о чем песня

Strobe Lights — это динамичная поп-электронная композиция, передающая атмосферу ночных вечеринок, ярких эмоций и страсти. Песня символизирует бегство от реальности.

Сам Red Sebastian называет свою композицию клубным хитом, который должен заряжать людей энергией и поднимать настроение.

После отбора Red Sebastian написал в своем Instagram:

— Я до сих пор не могу в это поверить. Спасибо! Это действительно изменило мою жизнь, и я с нетерпением жду возможности представить Бельгию на Евровидении!

Red Sebastian — Strobe Lights: перевод песни представителей Бельгии Вспышки света

Вспышки света

Вспышки света, я теряю себя в твоих глазах.
В этой дымовой дымке плывем, как в космосе.

Я падаю туда, где верх — это низ,
Я кричу, но не издаю ни звука.
Алиса, дай мне руку
И отведи меня в страну чудес

Сделай шаг в зеркало, в яркие новые измерения,
Где не нужны слова, чтобы почувствовать связь,
Где часы никогда не тикают и где любовь — это конец.
Спустись сквозь зазеркалье.

Вспышки света, я теряю себя в твоих глазах.
В этой дымовой дымке мы поплывем, как в космосе
Мы так близко, никогда не чувствовал себя более живым.
Я попал в лабиринт,
И хочу в нем остаться.

Полет глубоко под землей.
Тишина еще никогда не была такой громкой.

Сделай шаг в зеркало, в яркие новые измерения,
Где не нужны слова, чтобы почувствовать связь,
Где часы никогда не тикают и где любовь — это конец.
Спустись сквозь зазеркалье.

Вспышки света, я теряю себя в твоих глазах.
В этой дымовой дымке мы поплывем, как в космосе.
Мы так близко, никогда не чувствовал себя более живым.
Я попал в лабиринт
И хочу в нем остаться.

Здесь я хочу остаться,
Здесь я хочу остаться.

Red Sebastian — Strobe Lights на Евровидении 2025: видео выступления

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Фото: скриншот із виступу Red Sebastian — Strobe Lights

Евровидение 2025, Бельгия
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