Группа Napa из Португалии погрузила Евровидение 2025 в меланхолию

Португалию на Евровидении 2025 представил группа Napa с песней Deslocado. Коллектив одержал победу на национальном отборе Festival da Canсаo и выступил в первом полуфинале конкурса 13 мая в Базеле.

Кто такие Napa: биография представителей Португалии на Евровидении 2025

Группа Napa ранее была известна под названием Men On The Couch, но сменила его, сохранив свою энергию и стремление к созданию новой музыки. Участники группы — четверо друзей, которые начинали свой путь в подвале на острове Мадейра.

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В 2019 году группа Napa выпустила дебютный альбом Senso Comum, который привлек внимание слушателей благодаря своим меланхоличным, но в то же время драйвовым композициям. В 2023 году группа представила второй альбом Logo Se Ѵе, в котором музыканты показали более зрелый стиль.

2024 год стал для группы прорывным — они отправились в свой первый национальный тур, распродав билеты на концерты по всей стране, выступая в клубах, театрах и на фестивалях.

Napa — Deslocado: о чем песня представителей Португалии

Название Deslocado переводится с португальского языка как не на своем месте или тот, кто не вписывается.

Композиция Deslocado рассказывает историю человека, который чувствует себя иначе, будто он затерялся среди других. Это песня о принятии себя, о борьбе с собственными страхами и желании найти свое место.

Музыка группы Napa наполнена меланхолией, но одновременно имеет сильный энергетический заряд, что делает эту композицию глубокой и выразительной.

Группа Napa — Deslocado: перевод песни Иммигрант

Иммигрант

Считаю дни, стоя с собранным чемоданом

Накопленная тоска уже почти не вмещается

Внезапно я вижу сад, прямо за крылом

Мама, посмотри в окно, я возвращаюсь домой

Я возвращаюсь домой.

Я возвращаюсь домой.

Я возвращаюсь домой.

Несмотря на то, как это может выглядеть

Я никогда не буду принадлежать этому городу

Море людей, другое солнце

Горы бетона меня не волнуют

Не зовут меня домой

Потому что я пришел издалека, пришел из середины моря.

В сердце океана у меня вся жизнь.

Я прокладываю свой путь, думая о возвращении

К своему дому, острову, миру, Мадейре

Если я объясню тебе слово за словом

Ты все равно не поймешь ту боль, что меня гложет

Одиночество, которое преследует в час отъезда

Я ношу покой, зная, что могу вернуться

Мама, посмотри в окно, я возвращаюсь

Несмотря на то, как это может выглядеть

Я никогда не буду принадлежать этому городу

Море людей, другое солнце.

Горы бетона меня ничем не волнуют

Не зовут меня.

Море людей, другое солнце

Горы бетона меня не волнуют.

Не зовут меня домой.

Napa — Deslocado на Евровидении 2025: видео выступления

Фото: скриншот із виступу NAPA — Deslocado

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