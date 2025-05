Кайл Алессандро выступил с песней Lighter на Евровидении 2025: чем удивил представитель Норвегии

Норвегию на Евровидении 2025 в швейцарском Базеле представив певец Кайл Алессандро. Он вышел на международную сцену с песней Lighter в первом полуфинале под восьмым номером.

Что известно о представителе Норвегии на Евровидении 2025 Кайле Алессандро и о чем он будет петь на конкурсе — читайте далее в материале.

Кайл Алессандро (Kyle Alessandro): биография представителя Норвегии на Евровидении 2025

Кайл Алессандро — певец, продюсер и автор песен — родился 10 марта 2006 года в Стейнхьере, Тренделаг. Заниматься музыкой начал еще в детстве. В возрасте 10 лет он поразил зрителей и судей на телешоу Норвегия имеет талант.

Сейчас смотрят

В 2023 году в составе группы Umami Tsunami певец участвовал в Нацотборе на Евровидение в Норвегии. Коллектив прошел в финал с песней Geronimo, однако занял там последнее место.

В 2025 году Кайл Алессандро снова попробовал свои силы в Нацотборе, в результате которого завоевал право представлять Норвегию на международном песенном конкурсе в Базеле.

Кайл говорит, что черпает вдохновение для творчества в широком спектре музыкальных жанров и культур — от Южной Америки и Японии до норвежской народной музыки.

О чем песня Кайл Алессандро — Lighter

Свою конкурсную песню Lighter Кайл Алессандро написал и спродюсировал в сотрудничестве автором песен и продюсером Адамом Вудсом. На создание композиции представителя Норвегии вдохновила его мама, которая поборола онкологию.

В строках песни I’ll be my own lighter (Я сам себе буду зажигалкой) Кайл выражает мантру для поиска надежды и света даже в трудные времена.

Кайл Алессандро — Lighter: перевод песни Зажигалка

Зажигалка

Золотая девочка, закованная во льды, с сердцем темным, как ночь

Ты заставила меня приглушить свой свет, и больше ничего

Я и правда купился на твою ложь,

Сделал все, чтобы ты осталась моей,

Но ты лишь держала меня на крючке, и больше ничего

Где-то по дороге я потерял рассудок,

Мне пришлось пройти сто тысяч миль,

Мне не страшно поджечь все вокруг,

Я больше не упаду, я сам себе буду зажигалкой

Теперь ничто не сможет меня сжечь,

Я сам себе буду зажигалкой,

Я чувствую искру внутри себя, мне не нужно спасение

Ни за что, ни за что

Потому что я сам себе буду зажигалкой.

Я устал от миллиона попыток бороться, знаков

И когда все пытались мне сказать

Я должен был знать, что пришло время освободиться.

Я сожгу дотла

Твое царство, державшее меня в твоей власти,

Больше ничего, больше ничего, разжигаю огонь.

Где-то по дороге я потерял рассудок,

Мне пришлось пройти сто тысяч миль,

Мне не страшно поджечь все вокруг,

Я больше не упаду, сам себе буду зажигалкой

Теперь ничто не сможет меня сжечь,

Я сам себе буду зажигалкой,

Я чувствую искру внутри себя, мне не нужно спасение

Ни за что, ни за что

Потому что я сам себе буду зажигалкой.

Тишина заполняет комнату,

И я снял свои драгоценности,

Жаль, что это все правда,

Но огонь уже разгорается.

Теперь ничто не сможет меня сжечь,

Я сам себе буду зажигалкой,

Я чувствую искру внутри себя, мне не нужно спасение,

Ни за что, ни за что

Потому что я сам себе буду зажигалкой.

Теперь ничто не сможет меня сжечь,

Потому что я сам себе буду зажигалкой.

Кайл Алессандро — Lighter на Евровидении 2025: видео выступления

Фото: Кайл Алессандро

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.