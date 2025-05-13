Билеты на Евровидение 2025: цены, где купить и что нужно знать

В швейцарском Базеле стартовал первый полуфинал Евровидения 2025. Основные партии билетов на шоу были раскуплены еще во время первых волн продаж, но у зрителей все еще есть шанс попасть на конкурс — через официальную платформу перепродажи.

Рассказываем, сколько стоят билеты, как их приобрести и какие есть риски при покупке с рук.

Сколько стоят билеты на Евровидение 2025

Цена зависит от типа шоу и выбранного места в зале.

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Самые дешевые билеты на репетиционные шоу стартовали от 10 швейцарских франков (460 грн).

Билеты на полуфиналы 13 и 15 мая — до 270 франков (12,3 тыс. грн) за место в фан-зоне.

Самые дорогие — на финал 17 мая: фан-зона — 350 франков (16 тыс. грн), сидячие места 1-й категории — 330 франков (15 тыс. грн).

Основные категории билетов:

фан-зона — стоячие места возле сцены;

сидячие места (3 ценовые категории);

места с ограниченным обзором;

места для людей с инвалидностью.

Как купить билеты на Евровидение 2025

Официальным продавцом является швейцарская платформа Ticketcorner. Основные волны продаж состоялись 29 января и 27 марта, и билеты были раскуплены за считанные минуты. Покупка была доступна только после предварительной регистрации.

Сейчас единственный способ купить билеты — через официальную платформу перепродажи Ticketcorner fanSALE. Здесь можно приобрести билеты по номинальной стоимости от тех, кто не сможет присутствовать на шоу.

На один заказ можно купить до четырех билетов.

Что нужно знать о перепродаже билетов

Организаторы предупреждают, что покупать билеты стоит только через официальный сайт Ticketcorner или через платформу перепродажи fanSALE.

Приобретение билетов на сторонних платформах или с рук может привести к мошенничеству — такие билеты могут быть недействительными. Покупка же через fanSALE гарантирует подлинность билета и защиту от переплат.

Напомним, что Украину на Евровидении 2025 в Базеле представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray, которая выйдет на конкурсную сцену в первом полуфинале под пятым номером.

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