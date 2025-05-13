После сотрудничества с россиянами: скандальный Tommy Cash заявил, что хочет посетить Украину

Представитель Эстонии на Евровидении 2025 Tommy Cash, который оскандалился из-за сотрудничества с россиянами, заявил, что хочет приехать в Украину.

Tommy Cash сделал заявление об Украине

Во время разговора с украинской журналисткой артист отметил, что “не может дождаться” возвращения в Украину. По словам Tommy Cash, он очень любит Одессу. Представитель Эстонии назвал этот город “украинской Барселоной”.

— Привет Украине! Я видел, что Macchiato очень активно слушают украинцы. Это безумие! Я очень хочу в Украину. Мы были в туре, и я так люблю Одессу. Особенно летом. Это как украинская Барселона. Не могу дождаться возвращения туда, — сказал Tommy Cash.

Отметим, что певец неоднократно сотрудничал с российскими артистами, а в своем творчестве использует язык страны-агрессора.

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Недавно Tommy Cash вместе с нидерландским рэпером Йостом Кляйном выпустил трек, в котором артисты заявили, что “хотят мира”, а также имеют желание “полететь в Киев и поехать в Москву”.

Кроме этого, постановкой выступления Tommy Cash для Евровидения 2025 занимается россиянка Алина Пязок. А клип на конкурсный трек Espresso Macchiato снимала команда украинцев и россиян.

Фото: скриншот из клипа Tommy Cash – Espresso Macchiato

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