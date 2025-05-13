Вне конкурса: Италию на Евровидении 2025 представил глэм-рокер Лучио Корси

Италию на Евровидении 2025 в Базеле 13 мая в первом полуфинале представил Лучио Корси (Lucio Corsi). Певец получил это право после того, как победитель фестиваля Санремо Olly отказался от участия в конкурсе из-за концертного тура. Корси, занявший второе место с песней Volevo essere un duro, официально подтвержден как представитель страны.

Напоминаем, что Италия является одной из стран Большой пятерки, поэтому ее представитель Лучио Корси автоматически попадает в финал Евровидения 2025.

Lucio Corsi (Лучио Корси): биография представителя Италии на Евровидении 2025

Лучио Корси — 31-летний певец и автор песен из Тосканы, известный своей уникальной музыкальной стилистикой, сочетающей глэм-рок с сюрреалистическими текстами. Его творческий путь начался еще в юном возрасте. После школы он переехал в Милан, где выпустил свои первые мини-альбомы Vetulonia Dakar и Altalena Boy.

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В 2017 году Корси выпустил концептуальный альбом Bestiario musicale, посвященный животным его родного региона, а в 2023 году — альбом La gente che sogna. Его хит Tu Sei Il Mattino стал саундтреком к сериалу Жизнь Карло (Vita da Carlo) на Paramount+.

Лучио Корси — Volevo essere un duro: о чем песня

Композиция Volevo essere un duro раскрывает историю человека, который стремится выглядеть сильным, но на самом деле испытывает сомнения и неуверенность. Она передает внутреннюю борьбу между внешним образом и настоящими эмоциями. Сам Лучио Корси отмечает, что эта песня для него очень личная и отражает его жизненный опыт.

Лучио Корси — Volevo essere un duro: перевод песни Я хотел быть крутым

Я хотел быть крутым

Я хотел быть крутым

Который не заботится о будущем

Роботом, борцом сумо

Мелким дилером в бегстве от волкодава

На вокзале Болоньи

Курицей, несущей золотые яйца

Но я никто.

Я не родился с суровым лицом

Я даже боюсь темноты

Если я сражаюсь, то проигрываю.

Так что мне подкрашивают глаза черным

Но я никогда не терял времени

Это он меня оставил позади

Жизнь — это игра для детей.

Так говорила мама, а я падал с деревьев.

Как жесток мир для обычных людей

У которых мало любви вокруг или слишком темные очки

Я хотел быть крутым

Который не заботится о будущем, нет.

Роботом, чемпионом в соревновании по плевкам,

Карманником, ждущим в темноте,

Королем Порта Портезе

Сорокой-воровкой, крадущей твою веру.

Жизнь — это игра для детей.

Так говорила мама, а я падал с деревьев.

Как жесток мир для обычных людей.

У которых мало любви вокруг или слишком темные очки

Я хотел быть крутым

Но я никто

Белый пояс по дзюдо

Вместо звезды — чихание

Солнышки в очках сказали мне: Осторожней со светом

И что луны без кратеров — это обман

Потому что в конце концов нет смысла бежать от своих страхов

Жизнь — это игра для детей.

Я, я хотел быть крутым

Но я никто.

Я всего лишь Лучио

Я всего лишь Лучио

Lucio Corsi — Volevo essere un duro на Евровидении 2025: видео выступления

Фото: скриншот із відео виступу Lucio Corsi — Volevo Essere Un Duro

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