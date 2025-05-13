Шансон от представительницы Швейцарии: Зои Ме очаровала зрителей Евровидения 2025

Швейцарию на международном песенном конкурсе Евровидение 2025 представила Зои Мэ (Zoë Më). Певица родом из Базеля выйшла на сцену родного города с песней Voyage.

Что известно о представительнице Швейцарии Зои Мэ и о чем она будет петь на Евровидении 2025 — читайте далее в материале.

Кто такая Зои Мэ: биография представительницы Швейцарии на Евровидении 2025

Зои Мэ (настоящее имя — Зои Анина Кресслер) родилась 6 октября 2000 года в Базеле. Впоследствии она жила в Германии, а в 2009 году переехала с семьей в швейцарский город Фрибур, где живет и сейчас.

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Зои начала заниматься музыкой в возрасте 10 лет. В 2020-м певица выпустила свой первый альбом — Momoko, в который вошло 10 песен. В 2024 году Зои получила награды SRF 3 Best Talent и RTS Artiste Radar.

Артистка поет на немецком и французском языках. После выпуска мини-альбома Dorienne Gris ее пригласили выступить на престижных фестивалях Montreux Jazz Festival и Luzern Live.

Зои Мэ описывает себя как “маленькую фею”, глубоко связанную с двумя культурами. В свои творчестве певица сочетает поэтический поп с “шансоном”.

— Представлять Швейцарию на Евровидении, когда мы принимаем конкурс, — это огромная честь и сюрреалистический опыт. Я родом из Базеля, здесь живут мои бабушка и дедушка. Это момент замыкания круга, как в сказке, — так прокомментировала артистка участие в конкурсе.

Отметим, что Швейцария является страной-хозяйкой Евровидения 2025, поэтому Зои Мэ автоматически попадает в финал конкурса, который состоится 17 мая. Также она выйдет на сцену с песней Voyage в первом полуфинале (13 мая).

О чем песня Зои Мэ — Voyage

В песне Voyage, что в переводе с французского означает “путешествие”, Зои Мэ приглашает слушателей взглянуть на свою жизнь с большей человечностью, открытостью и сочувствием.

Композицию описывают как музыкальные объятия и протянутую руку. Она поощряет нас встретить ненависть с любовью, позволить нежность и признать красоту момента. Voyage была написана как напоминание о том, что люди становятся лучшей версией себя, когда к ним относятся с состраданием и заботой. Зои Ме поет о том, что цветы становятся красивее, когда их поливают, а не срезают.

Музыку и слова Voyage написала сама Зои Мэ вместе с Эмили Миддлмас и Томом Оэлером.

Zoë Më (Зои Мэ) — Voyage: перевод песни Путешествие

Путешествие

Искренними глазами я познаю мир

В самой наивной манере,

Чтобы сбить с толку демонов ночи,

Ммм-ммм.

Ты разбрасываешься словами, которые душат меня,

Но что бы ни случилось, я буду засыпать

Рядом с тобой этой ночью,

Ммм-ммм.

Однажды ты поймешь,

Что цветы становятся красивее,

Если их поливать,

А ты срывал меня столько раз.

Если хочешь, я отправлюсь

За тобой, устроим путешествие,

Устроим путешествие, путешествие,

Устроим путешествие вместе с тобой.

Позволь мне любить тебя, даже если ты не любишь меня,

Я утону в твоих слезах,

Разделю твое чувство горести,

Ты пожираешь меня взглядом,

Но что бы ни случилось, я не перестану

Петь для тебя.

Однажды ты поймешь,

Что цветы становятся красивее,

Если их поливать,

А ты срывал меня столько раз.

Если хочешь, я отправлюсь

За тобой, устроим путешествие,

Устроим путешествие, путешествие,

Устроим путешествие вместе с тобой.

Отправляйся, отправляйся в путешествие,

Отправляйся, отправляйся в путешествие,

Отправляйся, отправляйся в путешествие

Со мной.

Отправляйся, отправляйся в путешествие,

Отправляйся, отправляйся в путешествие,

Отправляйся, отправляйся в путешествие

Со мной, со мной.

Если хочешь, я отправлюсь

За тобой, устроим путешествие,

Устроим путешествие, путешествие,

Устроим путешествие вместе с тобой.

Zoë Më — Voyage на Евровидении 2025: видео выступления

Фото: скриншот с выступления Зои Мэ — Voyage

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