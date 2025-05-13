Шансон от представительницы Швейцарии: Зои Ме очаровала зрителей Евровидения 2025
Швейцарию на международном песенном конкурсе Евровидение 2025 представила Зои Мэ (Zoë Më). Певица родом из Базеля выйшла на сцену родного города с песней Voyage.
Что известно о представительнице Швейцарии Зои Мэ и о чем она будет петь на Евровидении 2025 — читайте далее в материале.
Кто такая Зои Мэ: биография представительницы Швейцарии на Евровидении 2025
Зои Мэ (настоящее имя — Зои Анина Кресслер) родилась 6 октября 2000 года в Базеле. Впоследствии она жила в Германии, а в 2009 году переехала с семьей в швейцарский город Фрибур, где живет и сейчас.
Зои начала заниматься музыкой в возрасте 10 лет. В 2020-м певица выпустила свой первый альбом — Momoko, в который вошло 10 песен. В 2024 году Зои получила награды SRF 3 Best Talent и RTS Artiste Radar.
Артистка поет на немецком и французском языках. После выпуска мини-альбома Dorienne Gris ее пригласили выступить на престижных фестивалях Montreux Jazz Festival и Luzern Live.
Зои Мэ описывает себя как “маленькую фею”, глубоко связанную с двумя культурами. В свои творчестве певица сочетает поэтический поп с “шансоном”.
— Представлять Швейцарию на Евровидении, когда мы принимаем конкурс, — это огромная честь и сюрреалистический опыт. Я родом из Базеля, здесь живут мои бабушка и дедушка. Это момент замыкания круга, как в сказке, — так прокомментировала артистка участие в конкурсе.
Отметим, что Швейцария является страной-хозяйкой Евровидения 2025, поэтому Зои Мэ автоматически попадает в финал конкурса, который состоится 17 мая. Также она выйдет на сцену с песней Voyage в первом полуфинале (13 мая).
О чем песня Зои Мэ — Voyage
В песне Voyage, что в переводе с французского означает “путешествие”, Зои Мэ приглашает слушателей взглянуть на свою жизнь с большей человечностью, открытостью и сочувствием.
Композицию описывают как музыкальные объятия и протянутую руку. Она поощряет нас встретить ненависть с любовью, позволить нежность и признать красоту момента. Voyage была написана как напоминание о том, что люди становятся лучшей версией себя, когда к ним относятся с состраданием и заботой. Зои Ме поет о том, что цветы становятся красивее, когда их поливают, а не срезают.
Музыку и слова Voyage написала сама Зои Мэ вместе с Эмили Миддлмас и Томом Оэлером.
Zoë Më (Зои Мэ) — Voyage: перевод песни Путешествие
Путешествие
Искренними глазами я познаю мир
В самой наивной манере,
Чтобы сбить с толку демонов ночи,
Ммм-ммм.
Ты разбрасываешься словами, которые душат меня,
Но что бы ни случилось, я буду засыпать
Рядом с тобой этой ночью,
Ммм-ммм.
Однажды ты поймешь,
Что цветы становятся красивее,
Если их поливать,
А ты срывал меня столько раз.
Если хочешь, я отправлюсь
За тобой, устроим путешествие,
Устроим путешествие, путешествие,
Устроим путешествие вместе с тобой.
Позволь мне любить тебя, даже если ты не любишь меня,
Я утону в твоих слезах,
Разделю твое чувство горести,
Ты пожираешь меня взглядом,
Но что бы ни случилось, я не перестану
Петь для тебя.
Однажды ты поймешь,
Что цветы становятся красивее,
Если их поливать,
А ты срывал меня столько раз.
Если хочешь, я отправлюсь
За тобой, устроим путешествие,
Устроим путешествие, путешествие,
Устроим путешествие вместе с тобой.
Отправляйся, отправляйся в путешествие,
Отправляйся, отправляйся в путешествие,
Отправляйся, отправляйся в путешествие
Со мной.
Отправляйся, отправляйся в путешествие,
Отправляйся, отправляйся в путешествие,
Отправляйся, отправляйся в путешествие
Со мной, со мной.
Если хочешь, я отправлюсь
За тобой, устроим путешествие,
Устроим путешествие, путешествие,
Устроим путешествие вместе с тобой.
Zoë Më — Voyage на Евровидении 2025: видео выступления
Фото: скриншот с выступления Зои Мэ — Voyage