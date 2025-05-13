Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины
Мы рекомендуем
Похолодание, дожди и заморозки: погода на следующую неделю
Нелегкая судьба: Фреймут объяснила, почему ее муж не может отказаться от паспорта РФ
В Кремле заявили, что обращение Путина о Стамбуле неправильно интерпретировали
Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским
Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни

Ставки букмекеров на Евровидение 2025: какое место прогнозируют Украине

прогнози букмекерів на Євробачення 2025

Букмекеры продолжают принимать ставки на участников Евровидения 2025, первый полуфинал которого состоится уже во вторник, 13 мая.

В который раз сменилась пятерка фаворитов, а Украина, к сожалению, снова немного потеряла в позициях. Напомним, что в швейцарский Базель в мае поедет группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2025

На первой строчке таблицы, содержащий названия 37 стран, стабильно держится Швеция с 39% и песней о сауне от комедийной группы Kaj, которой многие предвещают победу.

Сейчас смотрят

На втором месте так же находится Австрия (22%), за ней замыкает первую тройку Франция (7%). Израиль, вещатель которого подал жалобу в полицию, занимает четвертую позицию с 5%, а Нидерланды покинули первую пятерку. Теперь на их месте находится Бельгия (4%).

прогноз букмекерів на Євробачення 2025

Фото: скриншот таблицы с прогнозом букмекеров на Евровидение 2025

Украина с 13-й строчки в таблице спустилась на 14-ю. Перед нами — Мальта, Албания и Кипр.

Аутсайдеры и другие участники прогноза

Начиная с 12-й позиции, в списке расположились страны, чьи шансы на победу по состоянию на сейчас оценивают лишь в 1%. Однако возросло количество аутсайдеров с еще более низким показателем.

Таких было 13, а стало 16 — это Греция, Польша, Литва, Норвегия, Сан-Марино, Словения, Дания, Азербайджан, Латвия, Сербия, Армения, Люксембург, Португалия, Исландия, Черногория, Грузия и Хорватия.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2025 формируются на основе общей репутации стран, предыдущих результатов и интереса к участникам.

Читайте также
Украина на Евровидении: полная хронология выступлений и побед
всі учасники Євробачення від України

Фото: скриншот с канала Eurovision Song Contest

Ziferblat, Евровидение 2025
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь