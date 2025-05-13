Ставки букмекеров на Евровидение 2025: какое место прогнозируют Украине
Букмекеры продолжают принимать ставки на участников Евровидения 2025, первый полуфинал которого состоится уже во вторник, 13 мая.
В который раз сменилась пятерка фаворитов, а Украина, к сожалению, снова немного потеряла в позициях. Напомним, что в швейцарский Базель в мае поедет группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
Прогнозы букмекеров на Евровидение 2025
На первой строчке таблицы, содержащий названия 37 стран, стабильно держится Швеция с 39% и песней о сауне от комедийной группы Kaj, которой многие предвещают победу.
На втором месте так же находится Австрия (22%), за ней замыкает первую тройку Франция (7%). Израиль, вещатель которого подал жалобу в полицию, занимает четвертую позицию с 5%, а Нидерланды покинули первую пятерку. Теперь на их месте находится Бельгия (4%).
Украина с 13-й строчки в таблице спустилась на 14-ю. Перед нами — Мальта, Албания и Кипр.
Аутсайдеры и другие участники прогноза
Начиная с 12-й позиции, в списке расположились страны, чьи шансы на победу по состоянию на сейчас оценивают лишь в 1%. Однако возросло количество аутсайдеров с еще более низким показателем.
Таких было 13, а стало 16 — это Греция, Польша, Литва, Норвегия, Сан-Марино, Словения, Дания, Азербайджан, Латвия, Сербия, Армения, Люксембург, Португалия, Исландия, Черногория, Грузия и Хорватия.
Прогнозы букмекеров на Евровидение 2025 формируются на основе общей репутации стран, предыдущих результатов и интереса к участникам.
Фото: скриншот с канала Eurovision Song Contest