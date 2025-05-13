Традиция и электроника: выступление дуэта Shkodra Elektronik из Албании на Евровидении 2025
Албанию на песенном конкурсе Евровидение 2025 представил дуэт Shkodra Elektronike с композицией Zjerm. Песня одержала победу во время национального отбора, получив наибольшую поддержку как от жюри, так и от зрителей в Албании и Косово.
Больше о проекте, который сочетает электронику с народной традицией, историю его создания и смыслы песни — в материале.
Кто такие Shkodra Elektronike: биография представителей Албании на Евровидении 2025
Shkodra Elektronike — албанский фолктроник-дуэт, основанный в 2019 году в городе Шкодер. В его составе — продюсер и клавишник Коле Лака и певица и автор песен Беатриче Джерджи. Оба выросли как иммигранты в Италии, но вернулись в родной город, чтобы сохранять и переосмысливать его культурное наследие.
Проект сначала был сольным — Коле Лака выступал с вокальными сэмплами и электроникой, но впоследствии к нему присоединилась Джерджи, и группа превратилась в полноценный дуэт.
Shkodra Elektronike быстро привлек внимание ценителей альтернативной сцены. Их выступления можно было увидеть на различных музыкальных фестивалях, в частности на Paleo Festival в Женеве, EXIT Festival в Нови-Саде и Pin Conference в Софии.
Особую популярность дуэту принесли синглы Ku e Gjeta Vedin и Synin si Qershia — переосмысление старых албанских мелодий в современном звучании.
Shkodra Elektronike — Zjerm: о чем песня
Название песни Zjerm переводится как “огонь” — это ее ключевой символ и эмоциональное ядро. Автор текста Беатриче Джерджи назвала песню “личным произведением о человеческом сострадании” и “современной интерпретацией албанской песни”.
Композиция затрагивает темы внутреннего очищения, достоинства, надежды и потребности в свете — духовном и социальном. Огонь в песне олицетворяет обновление, боль и силу. Он бросает блики на танцы племен, разрывает тьму, дает тепло и свет.
Песня призывает представить мир без насилия, без брошенных детей, без страха. Ее звучание — это смесь электроники, традиционной вокальной манеры и ритмов, отсылающих к глубокой албанской музыкальной традиции, переосмысленной в XXI веке.
Shkodra Elektronike — Zjerm: перевод песни представителей Албании Огонь
Огонь
В эту минуту,
В этот миг —
Никакой паранойи.
После дождя
Мир кажется радужным.
На улицах —
Никаких сирен,
Никто не говорит
С пренебрежением.
И сегодня нам сказали,
Что погода не изменится.
Я погрузилась в воду —
Но не замолчала.
Представь минуту
Без солдат,
Без сирот.
Ни одной бутылки в океане.
Даже нефть пахнет сиренью.
Свободе слова
Учится в школе.
Создай во мне чистое сердце.
В моей ночи я пошлю тебе свет.
Aman, miserere.
Aman, miserere.
В моем сердце
Эта минута будет длиться.
Добрые люди
Танцуют в душе.
Свет на тебя, моя земля,
Я не забуду, где родилась.
Свет на тебя, мой мир —
Свет,
Свет,
Свет.
Огонь!
Падай на наши племенные танцы,
Что гудят, как лавина в горах.
Огонь!
Люди без имен и люди светлые —
Все равно ломаются,
Падают,
Как семь ножей в сердце.
Огонь!
Здесь спит море, песок и луна,
А звезд мы не видим —
Их затоптали ноги
В темноте сна.
Огонь!
Мы голодны по пламени и свету —
Ищем его
В темноте, которая не хочет светиться.