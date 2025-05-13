Традиция и электроника: выступление дуэта Shkodra Elektronik из Албании на Евровидении 2025

Албанию на песенном конкурсе Евровидение 2025 представил дуэт Shkodra Elektronike с композицией Zjerm. Песня одержала победу во время национального отбора, получив наибольшую поддержку как от жюри, так и от зрителей в Албании и Косово.

Больше о проекте, который сочетает электронику с народной традицией, историю его создания и смыслы песни — в материале.

Кто такие Shkodra Elektronike: биография представителей Албании на Евровидении 2025

Shkodra Elektronike — албанский фолктроник-дуэт, основанный в 2019 году в городе Шкодер. В его составе — продюсер и клавишник Коле Лака и певица и автор песен Беатриче Джерджи. Оба выросли как иммигранты в Италии, но вернулись в родной город, чтобы сохранять и переосмысливать его культурное наследие.

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Проект сначала был сольным — Коле Лака выступал с вокальными сэмплами и электроникой, но впоследствии к нему присоединилась Джерджи, и группа превратилась в полноценный дуэт.

Shkodra Elektronike быстро привлек внимание ценителей альтернативной сцены. Их выступления можно было увидеть на различных музыкальных фестивалях, в частности на Paleo Festival в Женеве, EXIT Festival в Нови-Саде и Pin Conference в Софии.

Особую популярность дуэту принесли синглы Ku e Gjeta Vedin и Synin si Qershia — переосмысление старых албанских мелодий в современном звучании.

Shkodra Elektronike — Zjerm: о чем песня

Название песни Zjerm переводится как “огонь” — это ее ключевой символ и эмоциональное ядро. Автор текста Беатриче Джерджи назвала песню “личным произведением о человеческом сострадании” и “современной интерпретацией албанской песни”.

Композиция затрагивает темы внутреннего очищения, достоинства, надежды и потребности в свете — духовном и социальном. Огонь в песне олицетворяет обновление, боль и силу. Он бросает блики на танцы племен, разрывает тьму, дает тепло и свет.

Песня призывает представить мир без насилия, без брошенных детей, без страха. Ее звучание — это смесь электроники, традиционной вокальной манеры и ритмов, отсылающих к глубокой албанской музыкальной традиции, переосмысленной в XXI веке.

Shkodra Elektronike — Zjerm: перевод песни представителей Албании Огонь

Огонь

В эту минуту,

В этот миг —

Никакой паранойи.

После дождя

Мир кажется радужным.

На улицах —

Никаких сирен,

Никто не говорит

С пренебрежением.

И сегодня нам сказали,

Что погода не изменится.

Я погрузилась в воду —

Но не замолчала.

Представь минуту

Без солдат,

Без сирот.

Ни одной бутылки в океане.

Даже нефть пахнет сиренью.

Свободе слова

Учится в школе.

Создай во мне чистое сердце.

В моей ночи я пошлю тебе свет.

Aman, miserere.

Aman, miserere.

В моем сердце

Эта минута будет длиться.

Добрые люди

Танцуют в душе.

Свет на тебя, моя земля,

Я не забуду, где родилась.

Свет на тебя, мой мир —

Свет,

Свет,

Свет.

Огонь!

Падай на наши племенные танцы,

Что гудят, как лавина в горах.

Огонь!

Люди без имен и люди светлые —

Все равно ломаются,

Падают,

Как семь ножей в сердце.

Огонь!

Здесь спит море, песок и луна,

А звезд мы не видим —

Их затоптали ноги

В темноте сна.

Огонь!

Мы голодны по пламени и свету —

Ищем его

В темноте, которая не хочет светиться.

Shkodra Elektronike — Zjerm на Евровидении 2025: видео выступления

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