Vaeb — Róa: дуэт из Исландии открыл первый полуфинал Евровидения 2025
Исландию на Евровидении 2025 в швейцарском Базеле представил дуэт Vaeb. Артисты открыли первый полуфинал конкурса своим выступлением с песней Róa.
Что известно о представителях Исландии Vaeb и о чем они пели на Евровидении 2025 — читайте далее в материале.
Кто такие Vaeb: биография представителей Исландии на Евровидении 2025
Vaeb (произносится как “вайб”) — исландский музыкальный дуэт, в состав которого входят братья Маттиас Давид и Хальфдан Хельги Маттиассоны.
Они дебютировали в музыкальной индустрии в 2022 году, выпустив студийный альбом Væb tékk. С ремиксом Ofbođslega frægur (2023), созданным в сотрудничестве с Инги Бауэр, братья добились своего первого коммерческого успеха — трек вошел в 20-ку лучших чарта Tónlistinn. Песня Tölur tala также попала в национальный хит-парад, заняв 21-е место.
В феврале 2024 года певцы приняли участие в национальном отборе на Евровидение с песней Bíómynd. Хотя в финале конкурса Vaeb заняли четвертое место, их трек стал популярным среди слушателей. Через несколько месяцев дуэт выпустил свой первый мини-альбом Væbauer, записанный с Инги Бауэр.
В этом году Vaeb завоевали право представлять Исландию на Евровидении с песней Róa. Они выйдут на сцену конкурса в первом полуфинале, который состоится 13 мая, под номером 1.
Vaeb — Róa: о чем песня
Vaeb выпустили песню Róa (в переводе с испанского — “гребля”) 17 января 2025 года. Артисты поют о том, что их ничего не может остановить на пути к цели.
Накануне Нацотбора в Исландии братьев заподозрили в плагиате. Мол, песня Róa схожа с треком Hatunat HaShana израильских певцов Итая Леви и Эяля Голана. Однако впоследствии RÚV, исландская государственная телерадиокомпания, пришла к выводу, что песни не имеют достаточного существенного сходства, чтобы считаться плагиатом.
Перевод песни Vaeb — Róa
Гребу
Спокойно здесь, спокойно там
Гребу через волны
Ничто не сможет меня остановить, о-о-о
Спокойно здесь, спокойно там
Гребу через волны
Ничто не сможет меня остановить
Я кладу брусок на брусок и называю это лодкой
Если я утону сегодня – ничего страшного
С веслами из стали, которых хватит на годы
Держу курс на Фареры, да, я готов
У меня есть жилет вместо пояса и водонепроницаемые ботинки
Потому что погода суровая, и мне это уже надоело
Когда море открывается, приходят волны
Я один в лодке, ищу лучшее место
Я еще не потерял все
Но мы поднимаем паруса и снова отправляемся в путь
Спокойно здесь, спокойно там
Гребу через волны
Ничто не сможет меня остановить, о-о-о
Спокойно здесь, спокойно там
Гребу через волны
Ничто не сможет меня остановить, о-о-о
Я все еще в лодке, смотри на это, вау
Остановиться в Гренландии? Да, я не против (Черт возьми!)
Рулю в море, я капитан (Эй!)
Зови меня Гисли Мартеинн
Прошли многие месяцы с тех пор, как я видел солнце
Хочу провести остаток жизни здесь, в море
Когда море открывается, приходят волны
Я все еще в лодке, ищу лучшее место
Я ещё не потерял всё
Но мы поднимаем паруса и снова отправляемся в путь
Спокойно здесь, спокойно там
Гребу через волны
Ничто не сможет меня остановить, о-о-о
Спокойно здесь, спокойно там
Гребу через волны
Ничто не сможет меня остановить
Спокойно здесь, спокойно там
Гребу через волны
Ничто не сможет меня остановить, о-о-о
Спокойно здесь, спокойно там
Гребу через волны
Ничто не сможет меня остановить, о-о-о
(Ничто не сможет меня остановить)
Ничто не сможет меня остановить
Ничто не сможет меня остановить, о-о-о
Vaeb — Róa на Евровидении 2025: видео выступления
Фото: скриншот из выступления Vaeb — Róa