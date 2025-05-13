Vaeb — Róa: дуэт из Исландии открыл первый полуфинал Евровидения 2025

Исландию на Евровидении 2025 в швейцарском Базеле представил дуэт Vaeb. Артисты открыли первый полуфинал конкурса своим выступлением с песней Róa.

Что известно о представителях Исландии Vaeb и о чем они пели на Евровидении 2025 — читайте далее в материале.

Кто такие Vaeb: биография представителей Исландии на Евровидении 2025

Vaeb (произносится как “вайб”) — исландский музыкальный дуэт, в состав которого входят братья Маттиас Давид и Хальфдан Хельги Маттиассоны.

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Они дебютировали в музыкальной индустрии в 2022 году, выпустив студийный альбом Væb tékk. С ремиксом Ofbođslega frægur (2023), созданным в сотрудничестве с Инги Бауэр, братья добились своего первого коммерческого успеха — трек вошел в 20-ку лучших чарта Tónlistinn. Песня Tölur tala также попала в национальный хит-парад, заняв 21-е место.

В феврале 2024 года певцы приняли участие в национальном отборе на Евровидение с песней Bíómynd. Хотя в финале конкурса Vaeb заняли четвертое место, их трек стал популярным среди слушателей. Через несколько месяцев дуэт выпустил свой первый мини-альбом Væbauer, записанный с Инги Бауэр.

В этом году Vaeb завоевали право представлять Исландию на Евровидении с песней Róa. Они выйдут на сцену конкурса в первом полуфинале, который состоится 13 мая, под номером 1.

Vaeb — Róa: о чем песня

Vaeb выпустили песню Róa (в переводе с испанского — “гребля”) 17 января 2025 года. Артисты поют о том, что их ничего не может остановить на пути к цели.

Накануне Нацотбора в Исландии братьев заподозрили в плагиате. Мол, песня Róa схожа с треком Hatunat HaShana израильских певцов Итая Леви и Эяля Голана. Однако впоследствии RÚV, исландская государственная телерадиокомпания, пришла к выводу, что песни не имеют достаточного существенного сходства, чтобы считаться плагиатом.

Перевод песни Vaeb — Róa

Гребу

Спокойно здесь, спокойно там

Гребу через волны

Ничто не сможет меня остановить, о-о-о

Спокойно здесь, спокойно там

Гребу через волны

Ничто не сможет меня остановить Я кладу брусок на брусок и называю это лодкой

Если я утону сегодня – ничего страшного

С веслами из стали, которых хватит на годы

Держу курс на Фареры, да, я готов

У меня есть жилет вместо пояса и водонепроницаемые ботинки

Потому что погода суровая, и мне это уже надоело Когда море открывается, приходят волны

Я один в лодке, ищу лучшее место

Я еще не потерял все

Но мы поднимаем паруса и снова отправляемся в путь Спокойно здесь, спокойно там

Гребу через волны

Ничто не сможет меня остановить, о-о-о

Спокойно здесь, спокойно там

Гребу через волны

Ничто не сможет меня остановить, о-о-о Я все еще в лодке, смотри на это, вау

Остановиться в Гренландии? Да, я не против (Черт возьми!)

Рулю в море, я капитан (Эй!)

Зови меня Гисли Мартеинн

Прошли многие месяцы с тех пор, как я видел солнце

Хочу провести остаток жизни здесь, в море Когда море открывается, приходят волны

Я все еще в лодке, ищу лучшее место

Я ещё не потерял всё

Но мы поднимаем паруса и снова отправляемся в путь Спокойно здесь, спокойно там

Гребу через волны

Ничто не сможет меня остановить, о-о-о

Спокойно здесь, спокойно там

Гребу через волны

Ничто не сможет меня остановить Спокойно здесь, спокойно там

Гребу через волны

Ничто не сможет меня остановить, о-о-о

Спокойно здесь, спокойно там

Гребу через волны

Ничто не сможет меня остановить, о-о-о

(Ничто не сможет меня остановить) Ничто не сможет меня остановить

Ничто не сможет меня остановить, о-о-о

Vaeb — Róa на Евровидении 2025: видео выступления

Фото: скриншот из выступления Vaeb — Róa

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