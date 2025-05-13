Ведущие Евровидения 2025: кто такие Сандра Штудер, Мишель Гунцикер и Хейзел Брюггер

На сцене Евровидения 2025 в швейцарском Базеле зрителей встретят трое опытных ведущих — Сандра Штудер, Мишель Гунцикер и Гейзел Брюггер.

Именно в таком составе они проведут финал конкурса 17 мая, а полуфиналы 13 и 15 мая будут модерировать Штудер и Брюггер.

Швейцарский вещатель SRG SSR подчеркнул, что выбранные ведущие олицетворяют главные ценности страны — открытость, многоязычие и единство. Девиз нынешнего шоу Welcome home — Приветствуем дома.

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Что известно о ведущих Евровидения 2025

Хейзел Брюггер — комик с острым юмором и точными наблюдениями. Хейзел родилась в США, выросла под Цюрихом, сейчас живет в Германии. В активе 31-летней артистки — престижные награды German Comedy Award и Swiss Comedy Award.

Брюггер известна своей любовью к Евровидению и обещает добавить в шоу щедрую порцию иронии и драйва.

Мишель Гунцикер — телеведущая, которую хорошо знают не только в Швейцарии, но и в Германии и Италии. Харизма, опыт и узнаваемость сделали 48-летнюю актрису и фотомодель одной из главных звезд европейского телевидения.

Гунцикер неоднократно проводила масштабные телешоу и прекрасно чувствует себя в прямом эфире.

Сандра Штудер — певица и ведущая с многолетним опытом. В 1991 году она выступала на Евровидении под псевдонимом Сандра Симо и заняла пятое место с песней Canzone Per Te.

Сегодня 56-летняя Штудер — одна из самых уважаемых фигур на швейцарском телевидении.

Украину на Евровидении 2025 представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray, которая выступит в первом полуфинале. Их песня сочетает элементы прогрессивного рока, театральности и глубокой эмоциональности.

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