Выступление с французским вайбом: чем удивил Claude из Нидерландов на Евровидении 2025
Нидерланды на Евровидении 2025 представил артист Claude (Клод) с песней C’est La Vie. Он вышел на международную сцену в Базеле в первом полуфинале под 13 номером.
Чем особенный Claude и о чем его конкурсная композиция — читайте в материале.
Claude: биография представителя Нидерландов на Евровидении 2025
21-летний певец Claude родился в Демократической Республике Конго. Клауд Киамбе переехал в Нидерланды в девятилетнем возрасте вместе со своей семьей.
Музыка всегда была важной частью его жизни, помогая преодолевать трудности. Он начал проявлять свой талант в мультикультурном оркестре Partout в Алкмаре, а позже продолжил музыкальную карьеру, получив известность благодаря хитам Ladada (Mon dernier mot), Layla и Еcoutez-moi.
Claude участвовал в различных талант-шоу, в частности The Voice Kids, а в 2020 году победил на прослушивании Are you next, что дало ему возможность подписать контракт с лейблом Cloud 9 Music. Он сотрудничал с известными продюсерами, такими как Арно Крабман и Йорен ван дер Воорт, которые работали с Дэвидом Геттой, Мартином Харриксом и Monsta X.
О чем песня Claude — C’est La Vie
Песня C’est La Vie (Такая жизнь) передает идею принятия жизненных вызовов и поиска света даже в самые темные моменты. Она сочетает танцевальное звучание с глубокими лирическими строками, отражающими внутреннюю борьбу и надежду.
Claude сочетает в своей музыке французский и нидерландский языки, что придает песне особое очарование и международное звучание. Он сам признается, что композиция вдохновлена его собственным жизненным путем и трудностями, которые пришлось преодолеть.
Claude — C’est La Vie: перевод песни Такая жизнь
Такая жизнь
Такая жизнь, — пела она мне
Помню, я был маленьким
О, я был совсем маленьким мальчиком
Могу ли я вспомнить мелодию, мелодию?
Вот так, вот так
То сверху, то снизу
То вверх, то вниз
И кругом, и вокруг
Что будет, так это будет?
Вот я здесь, вот я там
Я пою раз, два, три
Такая жизнь, такая жизнь, такая жизнь, такая жизнь
Такая жизнь, такая жизнь, такая жизнь, такая жизнь
Да, такая жизнь-тя-тя-тя-тя, тя
Тя-тя-тя-тя-тя
Тя-тя-тя-тя, жизнь
Такая жизнь и она удивительна
Иногда на крыльях, иногда несчастный
Но до сих пор слышу мамин голос, и вдруг
Мелодия, мелодия, мелодия
Вот так, вот так
То сверху, то снизу
То вверх, то вниз
И вокруг, и вокруг
Что будет, так это будет?
Вот я здесь, вот я там
Я пою «раз, два, три»
Такая жизнь, такая жизнь, такая жизнь, такая жизнь
Такая жизнь, такая жизнь, такая жизнь, такая жизнь
Да, такая жизнь-тя-тя-тя-тя, тя
Тя-тя-тя-тя-тя
Тя-тя-тя-тя, жизнь
Да, такая жи-тя-тя-тя-тя, жизнь
Да, такая жизнь-тя-тя-тя-тя, жизнь
Такая жизнь-тя-тя-тя-тя
Тя-тя-тя-тя-тя
Тя-тя-тя-тя, жизнь
О, такая жизнь
Жизнь в розовом
Жизнь в черном
О, такие вечера
И я буду петь до конца
Вот так: Тя, тя-тя-тя, тя-тя-тя-тя
Вот так, вот так
То сверху, то снизу
То вверх, то вниз
И кругом, и вокруг, и вокруг
Что будет, так это будет?
Послушай меня, мама
Я пою раз, два, три
Такова жизнь
Claude — C’est La Vie на Евровидении 2025: видео выступления
Фото: скриншот из выступления Claude — C’est La Vie