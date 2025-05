Выступление с французским вайбом: чем удивил Claude из Нидерландов на Евровидении 2025

Нидерланды на Евровидении 2025 представил артист Claude (Клод) с песней C’est La Vie. Он вышел на международную сцену в Базеле в первом полуфинале под 13 номером.

Чем особенный Claude и о чем его конкурсная композиция — читайте в материале.

Claude: биография представителя Нидерландов на Евровидении 2025

21-летний певец Claude родился в Демократической Республике Конго. Клауд Киамбе переехал в Нидерланды в девятилетнем возрасте вместе со своей семьей.

Музыка всегда была важной частью его жизни, помогая преодолевать трудности. Он начал проявлять свой талант в мультикультурном оркестре Partout в Алкмаре, а позже продолжил музыкальную карьеру, получив известность благодаря хитам Ladada (Mon dernier mot), Layla и Еcoutez-moi.

Claude участвовал в различных талант-шоу, в частности The Voice Kids, а в 2020 году победил на прослушивании Are you next, что дало ему возможность подписать контракт с лейблом Cloud 9 Music. Он сотрудничал с известными продюсерами, такими как Арно Крабман и Йорен ван дер Воорт, которые работали с Дэвидом Геттой, Мартином Харриксом и Monsta X.

О чем песня Claude — C’est La Vie

Песня C’est La Vie (Такая жизнь) передает идею принятия жизненных вызовов и поиска света даже в самые темные моменты. Она сочетает танцевальное звучание с глубокими лирическими строками, отражающими внутреннюю борьбу и надежду.

Claude сочетает в своей музыке французский и нидерландский языки, что придает песне особое очарование и международное звучание. Он сам признается, что композиция вдохновлена его собственным жизненным путем и трудностями, которые пришлось преодолеть.

Claude — C’est La Vie: перевод песни Такая жизнь

Такая жизнь

Такая жизнь, — пела она мне

Помню, я был маленьким

О, я был совсем маленьким мальчиком

Могу ли я вспомнить мелодию, мелодию?

Вот так, вот так

То сверху, то снизу

То вверх, то вниз

И кругом, и вокруг

Что будет, так это будет?

Вот я здесь, вот я там

Я пою раз, два, три

Такая жизнь, такая жизнь, такая жизнь, такая жизнь

Такая жизнь, такая жизнь, такая жизнь, такая жизнь

Да, такая жизнь-тя-тя-тя-тя, тя

Тя-тя-тя-тя-тя

Тя-тя-тя-тя, жизнь

Такая жизнь и она удивительна

Иногда на крыльях, иногда несчастный

Но до сих пор слышу мамин голос, и вдруг

Мелодия, мелодия, мелодия

Вот так, вот так

То сверху, то снизу

То вверх, то вниз

И вокруг, и вокруг

Что будет, так это будет?

Вот я здесь, вот я там

Я пою «раз, два, три»

Такая жизнь, такая жизнь, такая жизнь, такая жизнь

Такая жизнь, такая жизнь, такая жизнь, такая жизнь

Да, такая жизнь-тя-тя-тя-тя, тя

Тя-тя-тя-тя-тя

Тя-тя-тя-тя, жизнь

Да, такая жи-тя-тя-тя-тя, жизнь

Да, такая жизнь-тя-тя-тя-тя, жизнь

Такая жизнь-тя-тя-тя-тя

Тя-тя-тя-тя-тя

Тя-тя-тя-тя, жизнь

О, такая жизнь

Жизнь в розовом

Жизнь в черном

О, такие вечера

И я буду петь до конца

Вот так: Тя, тя-тя-тя, тя-тя-тя-тя

Вот так, вот так

То сверху, то снизу

То вверх, то вниз

И кругом, и вокруг, и вокруг

Что будет, так это будет?

Послушай меня, мама

Я пою раз, два, три

Такова жизнь

Claude — C’est La Vie на Евровидении 2025: видео выступления

