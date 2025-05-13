Как проголосовать на Евровидении 2025: способы поддержать своего фаворита

Полуфиналы Евровидения 2025 пройдут 13 и 15 мая, а финал — 17 мая. Зрители могут поддержать любимых исполнителей своими голосами.

Факты ICTV узнавали, как проголосовать на Евровидении 2025.

Евровидение 2025: как проголосовать, правила

Правила голосования на Евровидении 2025 определены Европейским вещательным союзом и состоят из двух этапов:

Сейчас смотрят

голосование зрителей;

оценивание профессионального жюри.

Зрители стран-участниц могут голосовать за понравившиеся выступления через SMS, официальное приложение или сайт, тогда как национальные жюри присуждают баллы отдельно.

При этом не разрешается голосовать за представителя своей страны — например, украинцы не могут поддержать Украину ни одним из доступных способов.

Украинские зрители могут голосовать в полуфинале, где выступает представитель Украины — 13 мая, а также во время финала. Но украинцы в пределах страны не могут отдать голос за собственного представителя — группу Ziferblat.

Ниже на фото указаны номера телефонов, на которые можно звонить для того, чтобы отдать свой голос за Украину. Также указаны номера, на которые можно отправлять СМС, чтобы поддержать любимого исполнителя.

Однако те, кто находится за рубежом и пользуется услугами иностранных мобильных операторов, имеют возможность поддержать группу. Для этого следует проголосовать за номер через местный телефон или онлайн.

Жители Большой пятерки (Германия, Франция, Испания, Италия, Великобритания) и Швейцарии могут голосовать в обоих полуфиналах.

Допускается до 20 голосов за разных артистов или за одного и того же.

Евровидение 2025: как голосовать через приложение

Официальное приложение Евровидения доступно для Android, iOS и Windows. С его помощью зрители стран-участниц могут голосовать за артистов. В качестве бонуса — персональное видеообращение от исполнителей, за которых проголосовали.

Евровидение 2025: как проголосовать через SMS

Участники из стран, участвующих в конкурсе, могут отправлять голоса с помощью телефонного звонка или SMS. Нужные номера будут появляться на экране во время трансляции в каждой стране.

Как голосовать на Евровидении 2025 через сайт и когда это можно сделать

Веб-сайт esc.vote позволяет проголосовать онлайн — он будет активным в дни прямых эфиров.

Голосование открывается после выступления последнего участника и длится несколько минут.

Как поддержать Украину

Вы можете голосовать за Украину, если находитесь в стране, которая участвует в том же полуфинале, что и Украина, или в Гранд-финале. Но вы не можете голосовать за страну, в которой находитесь. Сегодня, 13 мая 2025 года, Украина будет выступать в Первом полуфинале Евровидения под номером 5.

Если вы находитесь в стране, которая вообще не участвует в конкурсе, уже сейчас можете проголосовать за Украину — группу Ziferblat, которая выступит пятой в первом полуфинале. Голосуйте через официальное приложение Eurovision или на сайте www.esc.vote.

Для стран-участниц, линии для голосования открываются после исполнения всех песен в полуфинале и закрываются через короткий промежуток времени (обычно 10-15 минут). Внимательно следите за объявлениями во время трансляции.

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Фото: Колаж Факти ICTV

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