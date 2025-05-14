Время действовать: Де Ниро с главной сцены Канн призвал противостоять Трампу

Открытие 78-го Каннского кинофестиваля сопровождалось политическими заявлениями, протестами и звездными речами, среди которых наибольшее внимание привлекло выступление актера Роберта Де Ниро.

В своей речи он резко высказался против Дональда Трампа, назвав его “филистимским президентом Америки”. По мнению знаменитости, лидер США презирает культуру, искусство, духовные ценности, имеет узкое мировоззрение и мыслит сугубо материально.

Заявление Роберта Де Ниро в Каннах

Американский актер прибыл в Канны, чтобы получить почетную Золотую пальмовую ветвь из рук Леонардо Ди Каприо. Во время церемонии вручения Де Ниро выступил с эмоциональным обращением к публике.

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— Мы должны действовать уже сейчас. Без насилия, но с большой страстью и решимостью. Пришло время объединяться, протестовать, и, конечно, голосовать. Этой ночью и в течение следующих 11 дней мы показываем нашу силу и преданность, празднуя искусство на этом славном фестивале, — заявил актер.

Его слова прозвучали на фоне заявления Трампа о введении 100% пошлин на фильмы, снятые за пределами США. Хотя позже политик дал заднюю, этот шаг уже вызвал беспокойство в киноиндустрии, особенно среди продюсеров, которые зависят от международного финансирования.

Политические месседжи звучали и из уст других звезд. Жюри фестиваля возглавляет французская актриса Жюльет Бинош, которая в своей вступительной речи затронула темы войны, изменений климата и насилия. Среди гостей были Квентин Тарантино, Шон Бейкер, Джулия Гарнер, Ева Лонгория, Хайди Клум.

Нынешняя программа Канн охватывает широкий спектр жанров — от авторского кино до крупных студийных проектов.

Источник : Variety

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