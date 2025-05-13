Финал Евровидения 2025: когда и где смотреть феерическое шоу
Евровидение — это масштабное культурное явление, которое каждый год собирает перед экранами миллионы зрителей со всего мира. В 2025 году музыкальное шоу возвращается в Швейцарию — страну, которая стала колыбелью первого конкурса в 1956-м. Впереди — большой финал, который с нетерпением ждут фанаты, чтобы узнать, кто станет победителем в этом году.
Факты ICTV узнавали, когда смотреть финал Евровидения 2025 и где будут транслировать шоу.
Когда финал Евровидения 2025
Финал Евровидения 2025 — главное музыкальное событие Европы — состоится в субботу, 17 мая, в городе Базель, Швейцария. После победы Nemo на конкурсе 2024 года с песней The Code, Швейцария получила право принимать песенный конкурс, и впервые за 36 лет шоу вернется в эту страну.
Мероприятие состоится на современной многофункциональной арене St. Jakobshalle, которая вмещает 12 400 зрителей и соответствует всем техническим стандартам Европейского вещательного союза (EBU).
Финал Евровидения 2025: дата и время
Финал конкурса начнется 17 мая 2025 года в 22:00 по киевскому времени. Продолжительность шоу — около 3-4 часов, включая выступления всех финалистов, подсчет голосов зрителей и жюри и объявление победителя.
Финал Евровидения 2025: где смотреть
Для украинских зрителей прямая трансляция будет доступна на некоторых платформах.
Евровидение 2025, где смотреть финал:
- Суспільне Культура — с украинским комментированием;
- Официальный YouTube-канал Eurovision Song Contest — с оригинальным звуком, без перевода;
- Сайт eurovision.tv — с официальной онлайн-трансляцией шоу в HD-качестве (без перевода);
- Также трансляцию могут осуществлять платформы OTT-сервисов (MEGOGO, SWEET.TV), которые имеют в своем пакете доступ к украинским телеканалам.
Пользователи приложения Дія имеют возможность бесплатно смотреть телеканал Суспільне Культура через сервис Дія TV. Функция доступна на мобильных устройствах с операционными системами iOS и Android.
Чтобы воспользоваться ею, достаточно обновить приложение до последней версии, перейти в раздел Услуги, выбрать Дія TV и найти канал Суспільне Культура — трансляция начнется автоматически.
Что еще стоит знать о финале Евровидения 2025
В этом году в финале будут соревноваться 26 стран: 10 победителей первого полуфинала, 10 второго, страны Большой пятерки (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) и страна-хозяйка — Швейцария.
Конкурс пройдет под лозунгом Welcome Home, что символизирует возвращение шоу в страну, где все началось — именно в Швейцарии в 1956 году состоялось первое Евровидение.
Напомним, что жители Украины не смогут поддержать группу Ziferblat с их песней, ведь правила конкурса запрещают голосовать за представителя своей страны. Как проголосовать за своего фаворита, читайте на Фактах ICTV.