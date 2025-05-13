Финал Евровидения 2025: когда и где смотреть феерическое шоу

Евровидение — это масштабное культурное явление, которое каждый год собирает перед экранами миллионы зрителей со всего мира. В 2025 году музыкальное шоу возвращается в Швейцарию — страну, которая стала колыбелью первого конкурса в 1956-м. Впереди — большой финал, который с нетерпением ждут фанаты, чтобы узнать, кто станет победителем в этом году.

Факты ICTV узнавали, когда смотреть финал Евровидения 2025 и где будут транслировать шоу.

Когда финал Евровидения 2025

Финал Евровидения 2025 — главное музыкальное событие Европы — состоится в субботу, 17 мая, в городе Базель, Швейцария. После победы Nemo на конкурсе 2024 года с песней The Code, Швейцария получила право принимать песенный конкурс, и впервые за 36 лет шоу вернется в эту страну.

Сейчас смотрят

Мероприятие состоится на современной многофункциональной арене St. Jakobshalle, которая вмещает 12 400 зрителей и соответствует всем техническим стандартам Европейского вещательного союза (EBU).

Финал Евровидения 2025: дата и время

Финал конкурса начнется 17 мая 2025 года в 22:00 по киевскому времени. Продолжительность шоу — около 3-4 часов, включая выступления всех финалистов, подсчет голосов зрителей и жюри и объявление победителя.

Финал Евровидения 2025: где смотреть

Для украинских зрителей прямая трансляция будет доступна на некоторых платформах.

Евровидение 2025, где смотреть финал:

Суспільне Культура — с украинским комментированием;

Официальный YouTube-канал Eurovision Song Contest

Сайт eurovision.tv

Также трансляцию могут осуществлять платформы OTT-сервисов (MEGOGO, SWEET.TV), которые имеют в своем пакете доступ к украинским телеканалам.

Пользователи приложения Дія имеют возможность бесплатно смотреть телеканал Суспільне Культура через сервис Дія TV. Функция доступна на мобильных устройствах с операционными системами iOS и Android.

Чтобы воспользоваться ею, достаточно обновить приложение до последней версии, перейти в раздел Услуги, выбрать Дія TV и найти канал Суспільне Культура — трансляция начнется автоматически.

Что еще стоит знать о финале Евровидения 2025

В этом году в финале будут соревноваться 26 стран: 10 победителей первого полуфинала, 10 второго, страны Большой пятерки (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) и страна-хозяйка — Швейцария.

Конкурс пройдет под лозунгом Welcome Home, что символизирует возвращение шоу в страну, где все началось — именно в Швейцарии в 1956 году состоялось первое Евровидение.

Напомним, что жители Украины не смогут поддержать группу Ziferblat с их песней, ведь правила конкурса запрещают голосовать за представителя своей страны. Как проголосовать за своего фаворита, читайте на Фактах ICTV.

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