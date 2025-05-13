Кто не прошел в финал Евровидения 2025 — результаты первого полуфинала

В Базеле 13 мая завершился первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2025.

По итогам голосования, десять участников получили шанс продолжить борьбу в гранд-финале. Еще пятеро — завершили свой путь на нынешнем конкурсе.

Кто из стран не прошел в финал Евровидения 2025

На сцену шоу в первом полуфинале вышли представители 15 стран, в том числе и Украина. Нашу страну в этом году представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

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Также 13 мая еврофаны увидели номера от представителей Исландии, Польши, Словении, Эстонии, Швеции, Португалии, Норвегии, Бельгии, Азербайджана, Сан-Марино, Албании, Нидерландов, Хорватии и Кипра.

К этому перечню также присоединились три страны, которые автоматически проходят в финал. Речь идет об участниках Большой пятерки Италии и Испании, а также Швейцарии, которая в этом году принимает Евровидение. Они выступили во время первого полуфинала вне конкурса.

По регламенту, из 15 участников только десять прошли в финал Евровидения 2025, который состоится в субботу, 17 мая. Поэтому в статус зрителей переходят следующие страны и их представители:

Словения — Klemen, How Much Time Do We Have Left?

Бельгия — Red Sebastian, Strobe Lights

Азербайджан — Mamagama, Run with U

Хорватия — Марко Бошняк, Poison Cake

Кипр — Тео Эван, Shh

Напомним, что уже в четверг, 15 мая, состоится второй полуфинал Евровидения 2025, где мы увидим номера других участников конкурса и выступления представителей Великобритании, Франции и Германии, которые также входят в состав стран Большой пятерки.

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