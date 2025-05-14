У звезды Венома Тома Харди серьезные проблемы со здоровьем: Все разваливается

Британский актер Том Харди, известный по ролям в фильмах Веном и Безумный Макс, признался, что столкнулся с рядом хронических травм и болезней.

В откровенном интервью 47-летний актер назвал свое нынешнее физическое самочувствие “катастрофой”.

Том Харди признался в плохом здоровье

Звезда поделился, что перенес две операции на коленях. У него также есть грыжа межпозвоночного диска, ишиас, воспаление связок в бедре и плантарный фасциит — заболевание стопы, которое вызывает сильную боль при ходьбе.

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— Все разваливается, и лучше уже не будет, — признал актер.

Том Харди не исключает, что в будущем попробует лечение стволовыми клетками, если это будет оправданным шагом, который одобрят врачи. Также он упомянул об альтернативных методах, таких как индивидуально подобранные гомеопатические настойки.

Несмотря на ухудшение здоровья, актер продолжает заниматься спортом. В частности, бразильским джиу-джитсу, в котором уже получил фиолетовый пояс.

— Я пробовал бокс и пытался “быть мужиком”. Но в конце концов понял, что всегда найдется кто-то сильнее. Это унизительно, но полезно, — признал он.

Том Харди считает, что именно годы интенсивных физических нагрузок в конце концов дали о себе знать. Впрочем, он сохраняет самоиронию и боевой настрой.

Ранее стало известно, что состояние британского певца Элтона Джона настолько ухудшилось, что он был вынужден изменить свою подпись во время раздачи автографов.

Источник : PageSix

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