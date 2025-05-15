Где смотреть трансляцию второго полуфинала Евровидения 2025 онлайн

Евровидение 2025 — одно из самых ожидаемых музыкальных событий года. Конкурс традиционно объединяет миллионы зрителей по всему миру, и в 2025 году он обещает быть еще ярче и зрелищнее. Особый интерес вызывает второй полуфинал Евровидения 2025, который определит окончательный состав участников финала.

Где смотреть трансляцию Евровидения 2025 онлайн и как найти полное видео, читайте в материале на Фактах ICTV.

Когда состоится второй полуфинал Евровидения 2025

Второй полуфинал Евровидения 2025 запланирован на 15 мая, за несколько дней до гранд-финала. Именно во время этого шоу решится, кто получит последние места в финале и продолжит борьбу за победу.

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Евровидение 2025 онлайн-трансляция: где смотреть

Полуфинал Евровидения 2025 пройдет в швейцарском городе Базель, на арене St. Jakobshalle. Швейцария получила право на проведение конкурса после победы певца Nemo в 2024 году с песней The Code.

Это уже третий раз, когда страна принимает конкурс: ранее это было в Лугано (1956) и Лозанне (1989). St. Jakobshalle — большая многофункциональная арена, которая вмещает более 12 тысяч зрителей.

Онлайн-трансляцию Евровидения 2025 можно посмотреть на нескольких платформах:

Официальный YouTube-канал Eurovision Song Contest

Второй полуфинал Евровидения 2025, онлайн-трансляция будет доступна с комментариями украинских ведущих на платформах Общественного. Если же вы хотите услышать оригинальные комментарии — выбирайте YouTube.

Качество изображения и стабильность трансляции могут отличаться в зависимости от платформы.

Евровидение 2025: онлайн-трансляция полное видео

Для тех, кто не успел посмотреть прямой эфир, будет доступно полное видео второго полуфинала Евровидения 2025. Его можно будет просмотреть:

На официальном YouTube-канале Eurovision через несколько часов после завершения шоу.

В записи на платформах Суспільного .

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