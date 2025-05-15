Где проходит Евровидение 2025: локации песенного конкурса

Вся Европа активно наблюдает за международным песенным конкурсом Евровидение 2025, который стартовал во вторник, 13 мая.

Поклонники музыки со всего мира снова объединились ради зрелищных шоу и новых талантов. Факты ICTV рассказывают, где проходит Евровидение 2025 и почему выбрали именно это место.

В какой стране проходит Евровидение в 2025 году

Евровидение 2025 проходит в Базеле, Швейцария, благодаря победе страны на конкурсе 2024 года с песней The Code в исполнении Nemo. Это уже третий случай, когда Швейцария принимает у себя этот международный песенный конкурс — предыдущие разы были в 1956 и 1989 годах.

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Базель стал городом-хозяином после конкурентного отбора, в котором также участвовали Женева и другие города. Его выбрали благодаря современной инфраструктуре, в частности арене St. Jakobshalle, которая вмещает 12 400 зрителей и соответствует всем техническим стандартам Европейского вещательного союза. Дополнительным плюсом стало то, что город уже имеет опыт проведения крупных международных событий.

Конкурс проходит под лозунгом Welcome Home, что подчеркивает возвращение Евровидения в страну, где все началось в 1956 году. Слоган также символизирует гостеприимство и стремление к единству между народами, что станет лейтмотивом нынешнего шоу.

Евровидение 2025: где проходит, локации

Кроме основной арены, в городе устроили много сопутствующих событий, среди которых Eurovision Village, EuroClub и официальная церемония открытия. Все это превратило Базель в культурный центр Европы во время проведения конкурса.

Евровидение 2025, где проходит:

Все главные события Евровидения 2025 проходят в выставочном районе MesseQuartier в Базеле, объединяющем Messe Basel и Messeplatz, обеспечивая удобный доступ между локациями.

Финал конкурса состоится 17 мая на арене St. Jakobshalle, которая вмещает более 12 тысяч зрителей.

Eurovision Village впервые разместили в помещении — в павильоне Messe Basel, где с 10 по 17 мая проходят концерты, трансляции, шоу и активности.

Рядом работает ночной EuroClub. Все события сосредоточены рядом, что удобно для гостей.

Таким образом, выбор Базеля обусловлен сочетанием инфраструктурных преимуществ, организационного опыта и особой символики для истории Евровидения.

Джерело: Eurovision

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