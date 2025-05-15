Научила мачеха из Сум: представитель Норвегии на Евровидении 2025 заговорил на украинском

Представитель Норвегии на Евровидении 2025, певец Кайл Алессандро заговорил на украинском языке и признался, что его мачеха родом из города Сумы.

Кайл Алессандро об украинском языке

Ведущая Анна Тульева пообщалась с представителем Норвегии во время открытия международного песенного конкурса.

19-летний артист поделился, что благодаря своей мачехе знает несколько слов и фраз на украинском языке, среди которых: “как дела”, “доброе утро”, “спокойной ночи”.

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Чаще всего Алессандро употребляет фразу “я устал”, ведь он очень много работает. Также певец может представить себя на украинском языке. Интервью представитель Норвегии завершил словами “наш казак”.

Отметим, что Кайл Алессандро представляет Норвегию с треком Lighter, в котором поет о том, как найти надежду и свет в темные времена. На создание композиции певца вдохновила его мама, которая поборола онкологию.

По результатам первого полуфинала Евровидения 2025 Кайл Алессандро прошел в гранд-финал, который состоится уже в субботу, 17 мая.

Фото: Кайл Алессандро

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