После 31 года тишины: Лаура Торн вернула Люксембург на Евровидение 2025

После 31-летнего перерыва Люксембург вернулся на сцену Евровидения и сделал это громко.

Страну на конкурсе в Базеле представила Лаура Торн с песней La poupée monte le son (Кукла включает звук), ставшей своеобразным ответом на легендарную композицию Франс Галль Poupée de cire, poupée de son, которая принесла Люксембургу победу в 1965 году.

Кто такая певица, которую выбрали для исторического возвращения, и о чем ее музыкальное послание для Евровидения 2025 — читайте на Фактах ICTV.

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Кто такая Лаура Торн: биография представительницы Люксембурга на Евровидении 2025

Лаура Торн — певица с академическим музыкальным образованием, преподавательница и полиглотка. Она имеет магистерские дипломы по сольфеджио, педагогике и попвокалу, которые получила в Бельгии. Артистка преподает в Консерватории города Эш-сюр-Альзет.

Музыка сопровождала Лауру с детства. Еще в пять лет она начала заниматься танцами, в восемь — изучать сольфеджио, играть на пианино и виолончели. Впоследствии добавились камерная музыка, контрапункт, гармония, дирижирование и сценическая практика.

В 2024 году парижские продюсеры Жюльен Сальвия и Людовик-Александр Видаль искали люксембургскую исполнительницу для своего нового трека. Через бывшую преподавательницу вокала они нашли Лауру и предложили ей исполнить песню La poupée monte le son.

Именно с ней Торн приняла участие в отборе Luxembourg Song Contest 2025, где одержала победу по решению международного жюри и второе место в зрительском голосовании. С этой композицией Лаура выступит тринадцатой во втором полуфинале Евровидения 2025.

О чем песня Лауры Торн — La poupée monte le son

Композиция La poupée monte le son (Кукла включает звук) — это остроумный, но решительный ответ на песню Франс Галль, которая 60 лет назад принесла Люксембургу победу на Евровидении. Если “кукла из воска” 1965 года была управляемой фигурой, то героиня Лауры наоборот — берет все под собственный контроль.

В тексте певица отказывается быть “милым украшением”, которое молчит, когда ей говорят. Она противостоит манипуляциям, ломает шаблоны и заявляет: “Я сама определяю, куда ведет мое сердце. И да — я включаю звук”. Это песня о новой женщине, новой эпохе и новой силе.

La poupée monte le son — это не только феминистский манифест, но и чествование музыкального наследия страны. Как отмечает сама Лаура, “это история о том, как кукла больше не позволяет собой управлять”.

Лаура Торн — La poupée monte le son: перевод песни Кукла включает звук

Кукла включает звук

Если ты видишь во мне просто идеальную куклу,

Которая улыбается и замолкает, когда ты этого хочешь —

Забудь меня. Я — не твоя марионетка.

Так и есть. И твоя игра окончена.

Если ты думаешь, что можешь мной управлять,

Возвращайся к маме — тебе лучше сдаться,

Потому что я — та, кто разберет тебя на части.

Осторожно,

Потому что теперь за пультом я.

Новая инструкция.

Я справлюсь без тебя.

Это — новый режим.

Новая эпоха.

Я включаю голос.

И, главное —

Не играй в куклу.

Кукла включает звук

На-на-на-на-на-на

Запомни урок

На-на-на-на-на

Кукла включает звук

На-на-на-на-на

Осторожно, парень

На-на-на-на-на

Кукла включает…

Если ты думал, что я хрупкая, как фарфор,

Или мягкая, как полиэтилен,

То ты ошибся. Мне нужен кислород.

Не вини меня.

Меня зовет новый мир.

Если ты хотел поставить меня в своей витрине

Рядом со своей коллекцией фигурок —

Жаль, но я сама решаю,

Куда ведет мое сердце.

Я сама управляю нитями.

Новая инструкция.

Я полагаюсь только на себя.

Это знак

Другой эпохи.

Я включаю голос

И в тебе

Включится ток.

Кукла включает звук…

(Текст продолжается с финальным итогом — кукла теперь не пластиковая и не тряпичная. Она — дирижер музыки.)

Лаура Торн — La poupée monte le son на Евровидении 2025: видео выступления

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