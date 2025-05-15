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Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни

Ставки букмекеров на Евровидение 2025: на каком месте Украина перед вторым полуфиналом

прогнози букмекерів на Євробачення 2025

Букмекеры продолжают принимать ставки на участников Евровидения 2025, первый полуфинал которого состоялся во вторник, 13 мая. Второй полуфинал ждет нас уже сегодня, 15 мая.

Пятерка фаворитов перед вторым полуфиналом немного изменилась, осталась неизменной, а вот Украина опустилась в позициях. Напомним, что в швейцарском Базеле нашу страну представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2025

На первой строчке таблицы, содержащей названия 32 стран, стабильно держится Швеция с 38% и песней о сауне от комедийной группы Kaj, которой многие предвещают победу.

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На втором месте так же находится Австрия (22%), за ней замыкают первую тройку Нидерланды (8%). На четвертом месте Франция (6%). Израиль, вещатель которого подал жалобу в полицию, занимает пятую позицию с 4%.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2025

Фото: скриншот таблиці з прогнозом букмекерів на Євробачення 2025

Украина с 12-й строчки в таблице спустилась на 13-ю. Перед нами — Испания, Италия, Мальта, Албания, Швейцария, Эстония и Финляндия.

Аутсайдеры и другие участники прогноза

Начиная с 12-й позиции, в списке расположились страны, чьи шансы на победу по состоянию на сейчас оценивают лишь в 1%. Однако есть аутсайдеры с еще более низким показателем.

Таких стран 14 — это Литва, Польша, Греция, Норвегия, Сан-Марино, Дания, Азербайджан, Латвия, Сербия, Исландия, Люксембург, Армения,  Португалия,  Черногория, Грузия.

К слову, сама таблица также сократилась, ведь некоторые страны выбыли после первого полуфинала Евровидения 2025.

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Євробачення 2025

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2025 формируются на основе общей репутации стран, предыдущих результатов и интереса к участникам.

Фото: скриншот с канала Eurovision Song Contest

Ziferblat, Евровидение 2025
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