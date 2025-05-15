Дорога из огня и другие спецэффекты: как Клавдия из Греции выступила на Евровидении 2025

Грецию на Евровидении 2025 во втором полуфинале представила певица Клавдия с песней Asteromаta. Ее победа в национальном отборе Ethnikоs Telikоs 2025 стала знаковым событием для греческой музыкальной сцены. Что известно об исполнительнице и ее конкурсной композиции — читайте дальше.

Кто такая Клавдия: биография представительницы Греции на Евровидении 2025

Клавдия — молодая греческая певица, получившая широкую известность после участия в финале шоу The Voice of Greece, где ее наставницей была Елена Папаризу — победительница Евровидения 2005.

Клавдия выпустила несколько синглов, которые стали хитами в Греции и на Кипре. Ее песни Haramata и Vasanizomai помогли ей получить награду Лучший новый артист на Super Music Awards 2023.

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Несмотря на молодой возраст, певица уже выступала на одной сцене с известными греческими артистами. Она также работала с ведущими греческими продюсерами Playmen и Valeron, перепевая хиты 2000-х годов в собственном стиле.

30 января 2025 года Клавдия победила в Ethnikоs Telikоs 2025, набрав 44 балла и опередив ближайшую конкурентку Евангелию с песней Vаle.

О чем песня Клавдии — Asteromаta

Asteromаta (греч. Αστερομάτα, укр. Зоряноока) — эмоциональная композиция, в которой поднимается тема геноцида понтийских греков и вынужденной миграции. Подобные мотивы ранее звучали на Евровидении 2016, когда Грецию представляла группа Argo с песней Utopian Land.

После победы в национальном отборе Клавдия написала в своем Instagram:

— Спасибо всем от всего сердца за любовь и поддержку, которую вы подарили Asteromаta! Обещаю, что покажу себя с наилучшей стороны!

Клавдия — Asteromata: перевод песни Со звездными глазами

Со звездными глазами

Звездочка моя, звездочка моя

Дорогая моя мамочка, не скучай по мне

Даже если тебя оденут в черное

Мое увядшее тело

Не одолеет пламя

Огненные ласточки,

Даже если они перелетят через моря

Земли родной

Никогда не забудут

Моя девочка со звездными глазами, маленькая девочка

Наклонись, чтобы я могла тебя поцеловать

Чтобы я погасила свои губы

Твоими святыми слезами

Моя девочка со звездными глазами,

Наклонись, чтобы я могла тебя поцеловать

Чтобы мои забытые крылья

Отдохнули на склоне дней

Ох, моя дорогая звезда, моя драгоценная

Моя дорогая мамочка, не плачь обо мне.

Моя жизнь — это корабль

Кто ищет путь назад —

Тот ветер в моих парусах

Моя девочка со звездными глазами,

Наклонись, чтобы я могла тебя поцеловать

Чтобы мои забытые крылья

Отдохнули на склоне дней

Ох, моя дорогая звездочка, моя драгоценная

Ох, моя дорогая звезда, моя драгоценная

Моя драгоценная звезда.

Клавдия — Asteromаta на Евровидении 2025: видео выступления

Фото: скриншот из выступления Клавдии

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