Сильные и независимые: девичье трио из Великобритании спело о свободе со сцены Евровидения 2025

Великобританию на Евровидении 2025 представило женское кантри-поп-трио Remember Monday с песней What The Hell Just Happened. Они стали первой девичьей группой, которая представила Великобританию на конкурсе с 1999 года.

Великобритания является частью так называемой Большой пятерки, в которую также входят Франция, Германия, Испания и Италия. Это страны-основатели и главные финансовые спонсоры конкурса, поэтому они имеют гарантированное место в финале Евровидения независимо от результатов голосования в полуфиналах.

Благодаря этому Remember Monday автоматически будут выступать в гранд-финале конкурса 17 мая 2025 года в Базеле, Швейцария.

Кто такие Remember Monday: биография представительниц Великобритании на Евровидении 2025

Remember Monday — британское кантри-поп-трио, в состав которого входят Лорен Бирн, Холли-Энн Халл и Шарлотта Стил. Они познакомились в подростковом возрасте и начали создавать музыку вместе по понедельникам — отсюда и название группы.

Трио получило известность после участия в The Voice UK 2019, где дошло до этапа нокаутов. Их гармоничный вокал, яркая химия между участницами и искренность в исполнении привлекли внимание публики.

Девушки выступали на многих фестивалях, включая Country to Country, Buckle and Boots и The Long Road.

Кроме музыкальной карьеры, участницы группы активно занимаются театральной деятельностью и снимались в различных музыкальных проектах. Лорен Бирн известна своими ролями в театральных постановках, Холли-Энн Халл участвовала в известных мюзиклах, а Шарлотта Стил также является профессиональной актрисой.

Их уникальный стиль сочетает традиционное кантри-звучание с современными поп-элементами, что делает группу особенной на британской музыкальной сцене.

7 марта 2025 года было официально объявлено, что Remember Monday будут представлять Великобританию на Евровидении 2025 в Базеле.

О чем песня Remember Monday — What The Hell Just Happened

What The Hell Just Happened — это динамичная кантри-поп-композиция, которая сочетает в себе энергию, яркие гармонии и драматические элементы. Группа описывает ее как эмоциональный вихрь и музыкальное путешествие, которое вы точно не забудете.

Музыкальные критики сравнивают этот трек с миксом стилей ABBA, Sam Ryder, Queen и мюзикла Six. Композиция получила положительные отзывы за свою оригинальность, а также за мощные вокальные гармонии участниц группы.

— What The Hell Just Happened — именно так мы чувствуем себя сейчас! Это большая честь представлять Великобританию, и мы сделаем все, чтобы наша страна гордилась, — рассказали участницы группы.

Remember Monday — What The Hell Just Happened: перевод песни Что, черт возьми, только что произошло

Что, черт возьми, только что произошло

Кто-то потерял туфлю

Я все еще в макияже с прошлой ночи

Просыпаюсь и думаю: «Что это за новая татуировка?»

Комната кружится, в ушах звенит

Я притворяюсь, что удивлена

Что, черт возьми, только что произошло?

Что, черт возьми, только что произошло?

Понятия не имею, но мне понравилось

(Раз, два, раз, два, три)

Сломала каблук, потеряла ключи, поцарапала колено

Как я упала с люстры

О, какая ночь, я не против, пришло время

Чтобы развеяться, и я согласилась

Посмотри на меня сейчас (Посмотри на меня сейчас)

Я обычно-но нарядная

Сон для красоты, попиваю свой чай

Что, черт возьми, только что произошло?

Что, черт возьми, только что произошло?

Поднялась на крышу, прыгнула в бассейн

Ты тоже должен это сделать, тоже, тоже.

Что, черт возьми, только что произошло?

Понятия не имею, но мне понравилось.

Я порвала свое платье, позвонила бывшему, признаюсь.

Я одержима, не самая лучшая идея.

Воу-оу, я беда, это тренд, в мою защиту

Это был действительно тяжелый год

Свобода, я хочу побрить голову, о

Свобода, я покрашу весь город в красный цвет.

Свобода, я хочу поцеловать незнакомца

Что, черт возьми, только что произошло?

Что, черт возьми, только что произошло?

Что, черт возьми, только что произошло?

Что, черт возьми, только что произошло?

Забралась на крышу, прыгнула в бассейн.

Тебе тоже следует это сделать, тоже, тоже (О, тебе тоже следует это сделать)

Я знаю, что я пьяна, чего ты ожидал?

Ты можешь обвинять моего ко-л-любовника.

Что, черт возьми, только что произошло?

Понятия не имею, но мне понравилось.

Remember Monday — What The Hell Just Happened на Евровидении 2025: видео выступления

