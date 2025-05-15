Отправил прощальный поцелуй: Adonxs из Чехии выступил на сцене Евровидения 2025

Чехию на Евровидении 2025 представил словацкий певец, модель и танцор Adonxs. Он вышел на международную сцену в Базеле с песней Kiss Kiss Goodbye во втором полуфинале под 12 номером.

Что известно о представителе Чехии на Евровидении 2025 Adonxs и о чем он поет на конкурсе — читайте далее в материале.

Кто такой Adonxs: биография представителя Чехии на Евровидении 2025

Adonxs (настоящее имя — Адам Павловчин) родом из Словакии. Он поет с детства, учился в Лондоне в Университете BIMM, который специализируется на музыке.

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Адам стал известен благодаря участию в шоу SuperStar Czech-Slovakia 2021. Он стал первым победителем, кто открыто заявил, что является частью квир-сообщества, а его выступления были смелыми и гендерно неконформными. Певец описал свою победу на шоу как значительный шаг вперед для видимости ЛГБТК+ в Центральной Европе.

Прежде чем начать сольную карьеру под сценическим псевдонимом Adonxs в 2022 году, был фронтменом группы Pace.

20 мая 2022 года вышел дебютный сингл певца Moving On, а уже 11 ноября — дебютный альбом Age of Adonxs. В том же году Adonxs стал лауреатом чешской радиостанции Evropa 2 как Певец года и Музыкальное открытие.

К слову, Adonxs признавался, что конкурс Евровидение открыл для себя благодаря украинской певице Руслане, которая в 2004 году зажгла международную публику своими дикими танцами.

О чем песня Adonxs — Kiss Kiss Goodbye

Представитель Чехии на Евровидении 2025 описывает свою песню Kiss Kiss Goodbye как “бескомпромиссную, дерзкую, иногда кинематографическую, с местом для танцев”.

Трек исследует романтические отношения и повторяющиеся модели поведения, где стремление Adonxs к безусловной любви сталкивается с длительным влиянием отсутствия отца в раннем детстве.

— Это история несовершенного, раненого героя, который в решающий момент готов пожертвовать большим достижением ради человечества в надежде заживить болезненную рану в своем сердце. Это история о том, как любовь движет нами и формирует нас — но так же, как и ее отсутствие, — прокомментировал Adonxs.

Adonxs — Kiss Kiss Goodbye: перевод песни Прощальный поцелуй

Прощальный поцелуй

Поцелуй меня на прощание, слез больше не осталось,

Один поцелуй любви, один поцелуй отчаяния,

Через мгновенье наши миры столкнутся,

И укрыться будет негде.

Лишь один выживет, когда опустится ночь,

Ты станешь моей второй половинкой? Ты казалась такой праведной, что это почти одурачило меня,

Честно, когда ты призналась в любви, это почти тронуло меня Прощальный поцелуй (прощальный поцелуй)

Прощальный поцелуй (прощальный поцелуй)

Прибереги свои полу-оправдания, пьяное безразличие

Не повторяй их снова и снова,

Целую, целую Действуешь, не думая, и мучаешь меня,

Моя привязанность опорочена, а сердце на земле,

Лишь один выживет, когда опустится ночь,

Ты станешь моей второй половинкой? Объясни мне, почему ты…

Ты казалась такой праведной, что это почти одурачило меня,

Честно, когда ты призналась в любви, это почти тронуло меня Прощальный поцелуй (прощальный поцелуй)

Прощальный поцелуй (прощальный поцелуй)

Прибереги свои полуоправдания, пьяное безразличие

Не повторяй их снова и снова,

Целую, целую Поцелуй меня на прощание и смотри, как высохли все мои слезы

Один поцелуй любви сегодня окажется совсем другим Прощальный поцелуй (прощальный поцелуй)

Избавь меня от своих полуоправданий,

(Прощальный поцелуй) пьяного безразличия

Не повторяй их снова и снова

Целую, целую.

Adonxs — Kiss Kiss Goodbye на Евровидении 2025: видео выступления

Фото: Adonxs

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