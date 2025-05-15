Уже в финале: Германия на Евровидении 2025 спела о потерянной любви

Германию на Евровидении 2025 представил австрийский дуэт Abor & Tynna с песней Baller — энергичной электропоп-композицией о потерянной любви. Это первая немецкоязычная песня от Германии на конкурсе с 2007 года, и она уже вызвала настоящий ажиотаж среди поклонников.

Abor & Tynna выступят сразу же в финале международного конкурса 17 мая 2025 года в Базеле, Швейцария, поскольку Германия входит в состав Большой пятерки. Страны-организаторы Евровидения не соревнуются в полуфиналах.

Кто такие Abor & Tynna: биография представителей Германии на Евровидении 2025

Дуэт Abor & Tynna состоит из брата и сестры Аттилы и Тюнде Борнемиса, которые выросли в Вене в семье музыкантов венгерского происхождения. Их отец, Чаба Борнемиса, с 1993 года является виолончелистом Венского филармонического оркестра. С детства Аттила и Тюнде занимались музыкой — он играл на виолончели, а она на флейте.

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В 2016 году они записали свою первую песню, а после того как их мать выложила видео в Facebook, на них обратили внимание продюсеры. Дуэт постепенно получил популярность в Вене, Берлине и Ганновере, а в 2024 году стал разогревом на туре немецкой певицы Nina Chuba.

В 2025 году Abor & Tynna подали заявку на участие в немецком национальном отборе Chefsache ESC 2025 — Wer singt fur Deutschland. Они прошли все этапы конкурса и 1 марта 2025 года победили в финале, получив 34,9% голосов телезрителей.

О чем песня Abor & Tynna — Baller

Baller — это динамичная электропоп-композиция с элементами рэпа, рассказывающая об эмоциях после завершения отношений. Припев с повторяющимся “балала” легко запоминается и уже стал вирусным в социальных сетях.

Песня вошла в дебютный альбом дуэта, а после победы в национальном отборе стремительно набирает популярность. Она уже возглавила глобальный чарт Spotify, собрав более 2 млн миллионов прослушиваний.

На сцене Евровидения Аттила будет играть на виолончели, а Тюнде будет петь, что придает выступлению уникальности и эмоциональной глубины. Судьи немецкого отбора назвали Baller самой современной песней конкурса, хотя дуэту еще нужно поработать над вокалом.

Abor & Tynna — Baller: перевод песни Стреляю

Стреляю

Я стреляю в пустоту ночи.

Звезды взрываются и падают на мою крышу.

Все еще немного больно, когда я тебя вижу снова,

Но я больше никогда не вернусь, неважно, что ты мне скажешь.

Я стреляю в пустоту ночи.

Звезды взрываются и падают на мою крышу.

Все еще немного больно, когда я тебя вижу снова,

Но я больше никогда не вернусь, неважно, что ты мне скажешь.

Силуэты мелом на тротуаре.

Между нами место преступления, как в сериале.

Ты сказал: «Дорогая, прости» — впервые.

Ты должен был знать, что это конец для нас.

Ты ставишь точку в конце предложения, как будто никогда меня не знал.

Поэтому я меняю духи и покупаю новую одежду.

У меня снова возникает это желание. Я хочу конца света.

Ха! Думаю, это конец. Я стремлюсь к небесам.

Я стреляю в пустоту ночи.

Звезды взрываются и падают на мою крышу.

Все еще немного больно, когда я тебя вижу снова,

Но я больше никогда не вернусь, неважно, что ты мне скажешь.

Я стреляю в пустоту ночи.

Звезды взрываются и падают на мою крышу.

Все еще немного больно, когда я тебя вижу снова,

Но я больше никогда не вернусь, неважно, что ты мне скажешь.

Я вижу звездные осколки на своей коже, как блестки.

Я поняла, что то, что не убивает, делает меня сильнее.

Ты бы поймал пулю за меня?

Потому что твое оружие теперь в моих руках.

Я ставлю точку в конце предложения, как будто никогда тебя не знала.

А потом я меняю духи и покупаю новую одежду.

У меня снова возникает это желание. Я хочу конца света.

Ха! Думаю, это конец. Я стремлюсь к небесам.

Я стреляю в пустоту ночи.

Звезды взрываются и падают на мою крышу.

Все еще немного больно, когда я тебя вижу снова,

Но я больше никогда не вернусь, неважно, что ты мне скажешь.

Я стреляю в пустоту ночи.

Звезды взрываются и падают на мою крышу.

Все еще немного больно, когда я тебя вижу снова,

Но я больше никогда не вернусь, неважно, что ты мне скажешь.

Я стреляю ла-ла-ла

Я стреляю ла-ла

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

Abor & Tynna — Baller на Евровидении 2025: видео выступления

Фото: скриншот із відео виступу Abor & Tynna — Baller

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