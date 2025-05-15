Почему украинцы не могут голосовать во втором полуфинале Евровидения 2025

15 мая в Базеле продолжается второй полуфинал Евровидения 2025. Совсем скоро мы узнаем имена еще десяти финалистов, однако украинцы не участвовали в голосовании. Факты ICTV объясняют, почему так происходит.

Почему Украина не голосует во втором полуфинале Евровидения 2025

Согласно правилам Европейского вещательного союза, не все страны-участницы голосуют в каждом полуфинале. Каждая страна имеет право голосовать только в одном из двух полуфиналов, и Украина в этом году голосовала во время первого, который состоялся 13 мая — именно тогда выступала украинская группа Ziferblat.

Во втором полуфинале, который проходит 15 мая, украинцы не могут отдать свой голос, поскольку не имеют на это права согласно жеребьевке.

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Кому разрешено голосовать во втором полуфинале

Право голоса во втором полуфинале имеют только те страны, которые принимают в нем участие, а также представители так называемой Большой пятерки — Германии, Франции, Испании, Италии и Великобритании — и страны-хозяина нынешнего конкурса, Швейцарии. Именно эти зрители смогли оценить выступления участников сегодня.

Как и когда голосуют на Евровидении

Голосование длится несколько минут после завершения выступления последнего участника шоу. Отдать свой голос можно тремя способами:

через официальное приложение Eurovision , доступное на Android, iOS и Windows;

, доступное на Android, iOS и Windows; через SMS или телефонный звонок — номера появляются на экране во время трансляции;

— номера появляются на экране во время трансляции; через сайт esc.vote в прямом эфире.

Важно: нельзя голосовать за представителя своей страны. Поэтому украинцы не могли поддержать группу Ziferblat в первом полуфинале, если находились в пределах Украины, но имели такую возможность из-за рубежа. То же правило будет действовать и в финале 17 мая.

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