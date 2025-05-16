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Финал Евровидения 2025: в каком порядке будут выступать участники

порядок виступів учасників у фіналі Євробачення 2025
Фото: Getty Images

В швейцарском Базеле прошло два полуфинала Евровидения 2025, по результатам которых стали известны все финалисты конкурса.

Путем жеребьевки артисты определили, в каком порядке они будут выступать в гранд-финале, который состоится уже в субботу, 17 мая.

Шоу начнется в 22:00 по киевскому времени, за главный трофей Евровидения 2025 будут соревноваться 26 стран-участниц.

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Финал Евровидения 2025: порядок выступлений участников

  1. Норвегия
  2. Люксембург
  3. Эстония
  4. Израиль
  5. Литва
  6. Испания
  7. Украина
  8. Великобритания
  9. Австрия
  10. Исландия
  11. Латвия
  12. Нидерланды
  13. Финляндия
  14. Италия
  15. Польша
  16. Германия
  17. Греция
  18. Армения
  19. Швейцария
  20. Мальта
  21. Португалия
  22. Дания
  23. Швеция
  24. Франция
  25. Сан-Марино
  26. Албания
порядок виступів учасників у фіналі Євробачення 2025

Фото: Eurovision

Напомним, что Украину на Евровидении представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray. В первом полуфинале музыканты выступали под пятым номером.

Участники коллектива заявили, что в финале Евровидения 2025 покажут самое эмоциональное выступление, чтобы получить наибольшую приверженность аудитории.

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