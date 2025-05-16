Финал Евровидения 2025: в каком порядке будут выступать участники

В швейцарском Базеле прошло два полуфинала Евровидения 2025, по результатам которых стали известны все финалисты конкурса.

Путем жеребьевки артисты определили, в каком порядке они будут выступать в гранд-финале, который состоится уже в субботу, 17 мая.

Шоу начнется в 22:00 по киевскому времени, за главный трофей Евровидения 2025 будут соревноваться 26 стран-участниц.

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Финал Евровидения 2025: порядок выступлений участников

Норвегия Люксембург Эстония Израиль Литва Испания Украина Великобритания Австрия Исландия Латвия Нидерланды Финляндия Италия Польша Германия Греция Армения Швейцария Мальта Португалия Дания Швеция Франция Сан-Марино Албания

Напомним, что Украину на Евровидении представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray. В первом полуфинале музыканты выступали под пятым номером.

Участники коллектива заявили, что в финале Евровидения 2025 покажут самое эмоциональное выступление, чтобы получить наибольшую приверженность аудитории.

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