Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
Финал Евровидения 2025: в каком порядке будут выступать участники
В швейцарском Базеле прошло два полуфинала Евровидения 2025, по результатам которых стали известны все финалисты конкурса.
Путем жеребьевки артисты определили, в каком порядке они будут выступать в гранд-финале, который состоится уже в субботу, 17 мая.
Шоу начнется в 22:00 по киевскому времени, за главный трофей Евровидения 2025 будут соревноваться 26 стран-участниц.
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Финал Евровидения 2025: порядок выступлений участников
- Норвегия
- Люксембург
- Эстония
- Израиль
- Литва
- Испания
- Украина
- Великобритания
- Австрия
- Исландия
- Латвия
- Нидерланды
- Финляндия
- Италия
- Польша
- Германия
- Греция
- Армения
- Швейцария
- Мальта
- Португалия
- Дания
- Швеция
- Франция
- Сан-Марино
- Албания
Напомним, что Украину на Евровидении представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray. В первом полуфинале музыканты выступали под пятым номером.
Участники коллектива заявили, что в финале Евровидения 2025 покажут самое эмоциональное выступление, чтобы получить наибольшую приверженность аудитории.
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