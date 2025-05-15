Ставки букмекеров на Евровидение 2025: на каком месте Украина после второго полуфинала

Букмекеры продолжают принимать ставки на участников Евровидения 2025, первый полуфинал которого состоялся во вторник, 13 мая, а второй только что завершился в ночь на 16 мая.

Пятерка фаворитов перед вторым полуфиналом немного изменилась, осталась неизменной, а вот Украина опустилась в позициях. Напомним, что в швейцарском Базеле нашу страну представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2025

На первой строчке таблицы, содержащей названия уже 26 стран, стабильно держится Швеция с 39% и песней о сауне от комедийной группы Kaj, которой многие предвещают победу.

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На втором месте так же находится Австрия (23%), за ней замыкают первую тройку Нидерланды (8%). На четвертом месте Франция (6%). Израиль, вещатель которого подал жалобу в полицию, уступил место в первой пятерке Финляндии. Однако у обеих стран по 4%.

Украина с 13-й строчки в таблице спустилась на 14-ю. Перед нами — Испания, Италия, Великобритания, Мальта, Албания, Швейцария, Эстония и теперь Израиль.

Аутсайдеры и другие участники прогноза

Начиная с 10-й позиции, в списке расположились страны, чьи шансы на победу по состоянию на сейчас оценивают лишь в 1%. Однако есть аутсайдеры с еще более низким показателем.

Таких стран 9 — Норвегия, Люксембург, Греция, Исландия, Литва, Дания, Португалия, Латвия, Армения.

К слову, сама таблица также сократилась, ведь некоторые страны выбыли после первого и второго полуфиналов Евровидения 2025.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2025 формируются на основе общей репутации стран, предыдущих результатов и интереса к участникам.

Фото: скриншот с канала Eurovision Song Contest

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