Второй полуфинал Евровидения 2025: какие страны завершили участие в конкурсе
В швейцарском Базеле 15 мая завершился второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2025.
По результатам зрительского голосования в гранд-финал прошли десять стран, еще шесть завершили участие в конкурсе. Так что их представители больше не появятся на сцене Евровидения в этом году.
Кто не прошел в финал Евровидения 2025
Во втором полуфинале еврофаны оценили выступления от представителей Австралии, Черногории, Ирландии, Латвии, Армении, Австрии, Греции, Литвы, Мальты, Грузии, Дании, Чехии, Люксембурга, Израиля, Сербии и Финляндии. Финальную часть конкурса не смогли преодолеть такие страны:
- Австралия — Go-Jo, Milkshake Man
- Черногория — Nina Žižić, Dobrodošli
- Ирландия — Emmy, Laika Party
- Грузия — Mariam Shengelia, Freedom
- Чехия — ADONXS, Kiss Kiss Goodbye
- Сербия — Princ, Mila
На сцену также вышли представители стран Большой пятерки — Франции, Германии и Великобритании. Правда, они автоматически попадают в финал, поэтому эти номера показали вне конкурса.
Гранд-финал Евровидения 2025 состоится в субботу, 17 мая. В нем примут участие 26 стран — десять из первого полуфинала, десять из второго, а также Франция, Германия, Великобритания, Италия, Испания и хозяйка конкурса Швейцария.
Напомним, что во время первого полуфинала ведущие долго держали интригу и объявили Украину в самом конце списка финалистов, заставив понервничать поклонников группы Ziferblat.