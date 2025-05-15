Второй полуфинал Евровидения 2025: какие страны завершили участие в конкурсе

В швейцарском Базеле 15 мая завершился второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2025.

По результатам зрительского голосования в гранд-финал прошли десять стран, еще шесть завершили участие в конкурсе. Так что их представители больше не появятся на сцене Евровидения в этом году.

Кто не прошел в финал Евровидения 2025

Во втором полуфинале еврофаны оценили выступления от представителей Австралии, Черногории, Ирландии, Латвии, Армении, Австрии, Греции, Литвы, Мальты, Грузии, Дании, Чехии, Люксембурга, Израиля, Сербии и Финляндии. Финальную часть конкурса не смогли преодолеть такие страны:

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Австралия — Go-Jo, Milkshake Man

Черногория — Nina Žižić, Dobrodošli

Ирландия — Emmy, Laika Party

Грузия — Mariam Shengelia, Freedom

Чехия — ADONXS, Kiss Kiss Goodbye

Сербия — Princ, Mila

На сцену также вышли представители стран Большой пятерки — Франции, Германии и Великобритании. Правда, они автоматически попадают в финал, поэтому эти номера показали вне конкурса.

Гранд-финал Евровидения 2025 состоится в субботу, 17 мая. В нем примут участие 26 стран — десять из первого полуфинала, десять из второго, а также Франция, Германия, Великобритания, Италия, Испания и хозяйка конкурса Швейцария.

Напомним, что во время первого полуфинала ведущие долго держали интригу и объявили Украину в самом конце списка финалистов, заставив понервничать поклонников группы Ziferblat.

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