Перед финалом Евровидения 2025: Джамала спела с группой Ziferblat

Джамала эмоционально спела вместе с гитаристом Валентином Лещинским и ударником Федором Ходаковым.Победительница Евровидения 2016 приехала в швейцарский Базель, где проходит международный песенный конкурс Евровидение 2025.

Она встретилась с нынешними представителями от Украины — группой Ziferblat, и вместе с ними исполнила конкурсную песню Bird of Prey.

Джамала спела с Ziferblat

В видео, которое артистка обнародовали в соцсетях, Джамала эмоционально спела вместе с гитаристом Валентином Лещинским и ударником Федором Ходаковым.

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— Мы бережем солиста! Считанные минуты до выхода на сцену! Болеем и поддерживаем всей страной, — призвала Джамала.

Перед финалом Евровидения 2025 у солиста Ziferblat Даниила Лещинского возникли проблемы с голосом. Однако участники группы уверяют, что это не повлияет на качество их выступления.

Удачи, ребята! Разорвите ту сцену!

Желаю вам удачи!

Наши птички!

Зажигайте!

Последние часы подготовки. Держим кулачки и голосуем со всех концов света, — пишут еврофаны от видео Джамалы.

Напомним, что представители Украины выйдут на сцену в финале под номером семь. Украинцы за рубежом смогут поддержать артистов во время голосования.

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