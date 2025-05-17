Перед финалом Евровидения 2025: Джамала спела с группой Ziferblat
Джамала эмоционально спела вместе с гитаристом Валентином Лещинским и ударником Федором Ходаковым.Победительница Евровидения 2016 приехала в швейцарский Базель, где проходит международный песенный конкурс Евровидение 2025.
Она встретилась с нынешними представителями от Украины — группой Ziferblat, и вместе с ними исполнила конкурсную песню Bird of Prey.
Джамала спела с Ziferblat
В видео, которое артистка обнародовали в соцсетях, Джамала эмоционально спела вместе с гитаристом Валентином Лещинским и ударником Федором Ходаковым.
— Мы бережем солиста! Считанные минуты до выхода на сцену! Болеем и поддерживаем всей страной, — призвала Джамала.
Перед финалом Евровидения 2025 у солиста Ziferblat Даниила Лещинского возникли проблемы с голосом. Однако участники группы уверяют, что это не повлияет на качество их выступления.
- Удачи, ребята! Разорвите ту сцену!
- Желаю вам удачи!
- Наши птички!
- Зажигайте!
- Последние часы подготовки. Держим кулачки и голосуем со всех концов света, — пишут еврофаны от видео Джамалы.
Напомним, что представители Украины выйдут на сцену в финале под номером семь. Украинцы за рубежом смогут поддержать артистов во время голосования.