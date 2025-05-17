Сцена в огне: Кайл Алессандро из Норвегии ярко открыл финал Евровидения 2025
Норвегию на Евровидении 2025 в швейцарском Базеле представил певец Кайл Алессандро. Он открыл финал международного конкурса с песней Lighter.
Что известно о представителе Норвегии на Евровидении 2025 Кайле Алессандро и о чем он поет на конкурсе — читайте далее в материале.
Кайл Алессандро (Kyle Alessandro): биография представителя Норвегии на Евровидении 2025
Кайл Алессандро — певец, продюсер и автор песен — родился 10 марта 2006 года в Стейнхьере, Тренделаг. Заниматься музыкой начал еще в детстве. В возрасте 10 лет он поразил зрителей и судей на телешоу Норвегия имеет талант.
В 2023 году в составе группы Umami Tsunami певец участвовал в Нацотборе на Евровидение в Норвегии. Коллектив прошел в финал с песней Geronimo, однако занял там последнее место.
В 2025 году Кайл Алессандро снова попробовал свои силы в Нацотборе, в результате которого завоевал право представлять Норвегию на международном песенном конкурсе в Базеле.
Кайл говорит, что черпает вдохновение для творчества в широком спектре музыкальных жанров и культур — от Южной Америки и Японии до норвежской народной музыки.
О чем песня Кайл Алессандро — Lighter
Свою конкурсную песню Lighter Кайл Алессандро написал и спродюсировал в сотрудничестве автором песен и продюсером Адамом Вудсом. На создание композиции представителя Норвегии вдохновила его мама, которая поборола онкологию.
В строках песни I’ll be my own lighter (Я сам себе буду зажигалкой) Кайл выражает мантру для поиска надежды и света даже в трудные времена.
Кайл Алессандро — Lighter: перевод песни Зажигалка
Зажигалка
Золотая девочка, закованная во льды, с сердцем темным, как ночь
Ты заставила меня приглушить свой свет, и больше ничего
Я и правда купился на твою ложь,
Сделал все, чтобы ты осталась моей,
Но ты лишь держала меня на крючке, и больше ничего
Где-то по дороге я потерял рассудок,
Мне пришлось пройти сто тысяч миль,
Мне не страшно поджечь все вокруг,
Я больше не упаду, я сам себе буду зажигалкой
Теперь ничто не сможет меня сжечь,
Я сам себе буду зажигалкой,
Я чувствую искру внутри себя, мне не нужно спасение
Ни за что, ни за что
Потому что я сам себе буду зажигалкой.
Я устал от миллиона попыток бороться, знаков
И когда все пытались мне сказать
Я должен был знать, что пришло время освободиться.
Я сожгу дотла
Твое царство, державшее меня в твоей власти,
Больше ничего, больше ничего, разжигаю огонь.
Где-то по дороге я потерял рассудок,
Мне пришлось пройти сто тысяч миль,
Мне не страшно поджечь все вокруг,
Я больше не упаду, сам себе буду зажигалкой
Теперь ничто не сможет меня сжечь,
Я сам себе буду зажигалкой,
Я чувствую искру внутри себя, мне не нужно спасение
Ни за что, ни за что
Потому что я сам себе буду зажигалкой.
Тишина заполняет комнату,
И я снял свои драгоценности,
Жаль, что это все правда,
Но огонь уже разгорается.
Теперь ничто не сможет меня сжечь,
Я сам себе буду зажигалкой,
Я чувствую искру внутри себя, мне не нужно спасение,
Ни за что, ни за что
Потому что я сам себе буду зажигалкой.
Теперь ничто не сможет меня сжечь,
Потому что я сам себе буду зажигалкой.
Кайл Алессандро — Lighter на Евровидении 2025: видео выступления