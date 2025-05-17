Вайб Клавдии Петровны и Бейонсе: как Melody из Испании выступила на Евровидении 2025

Испанию на песенном конкурсе Евровидение 2025 представила поп-певица Melody с композицией Esa diva. Она автоматически попадает в гранд-финал благодаря членству Испании в так называемой Большой пятерке — это страны, которые являются крупнейшими финансовыми донорами Европейского вещательного союза.

Больше об артистке, которая на сцене уже более 25 лет, о ее взлете и смыслах конкурсной песни — далее в материале.

Кто такая Melody: биография представительницы Испании на Евровидении 2025

Настоящее имя певицы Мелодия Руис Гутьеррес, ей 34 года. Melody выросла в музыкальной семье: ее отец выступал в группе Los Kiyos, похожей по концепции на Jackson 5. Девочка научилась петь раньше, чем говорить, а уже в шесть лет объявила, что рождена для сцены.

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Свою первую популярность Melody получила в 2001 году, когда в десятилетнем возрасте выпустила хит El baile del gorila — одну из самых успешных песен того лета в Испании. Ее дебютный альбом De pata negra был продан тиражом более полумиллиона копий и получил номинацию на Латиноамериканскую премию Грэмми.

В течение последующих лет певица выпустила шесть студийных альбомов и более 30 синглов, экспериментируя с поп-музыкой, фламенко и латиноамериканскими ритмами.

Melody также появлялась в телевизионных проектах, в частности в реалити-шоу и сериале. В 2025 году она победила в национальном отборе на Евровидение 2025 с песней Esa diva, получив первое место по зрительскому голосованию и третье — по оценке жюри.

Melody — Esa diva: о чем песня

Песня Esa diva была написана самой Melody вместе с Альберто Фуэнтесом Лорите. Есть даже симфоническая версия песни, записанная с оркестром RTVE, что подчеркнуло масштаб и драматизм композиции.

В треке Esa diva певица переосмысливает понятие “дивы”. Песня акцентирует, что это не высокомерная звезда, а сильная и достойная женщина, которая преодолевает жизненные трудности. Это может быть мать, которая ежедневно встает на рассвете, или артистка без признания и афиш. Композиция Esa diva посвящена женской силе, свободе быть собой и верности собственным принципам, а не погоне за славой.

Перевод песни Melody — Esa diva (Та самая дева)

Та самая дива

Еще с детства,

еще до того, как научилась ходить,

я была танцовщицей румбы для всего мира —

для меня это было привычно.

Я увидела “великую актрису” за кулисами,

что презирала других.

Но та “дева” только наполнялась чужой жизнью,

которая ей не принадлежала, — она очаровалась.

Настоящая дева — простая, как обычный человек.

Дева не топчет других, чтобы засиять.

Ее голос делает ее великой —

разве важно что-то еще,

если она свободно поет, чувствуя себя как рыба в море?

Дева — смелая, сильная.

Ее жизнь — сад, полный шипов и роз.

Она возрождается в танце

с большей силой, чем ураган.

Это мама, встающая на рассвете,

артистка без афиш.

С деньгами или без —

они тоже девы.

Не слава делает тебя великой —

моим флагом является равенство,

а музыка — единственная моя мечта.

О-о-о-о-о-о-о-о-о…

Настоящая дева — простая, как обычный человек.

Дева не топчет других, чтобы засиять.

Ее голос делает ее великой —

разве важно что-то еще,

если она свободно поет, чувствуя себя как рыба в море?

Дева — смелая, сильная.

Ее жизнь — сад, полный шипов и роз.

Она возрождается в танце

с большей силой, чем ураган.

Увидите — эта дива это я.

Melody — Esa diva на Евровидении 2025: видео выступления

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