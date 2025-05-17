Вайб Клавдии Петровны и Бейонсе: как Melody из Испании выступила на Евровидении 2025
Испанию на песенном конкурсе Евровидение 2025 представила поп-певица Melody с композицией Esa diva. Она автоматически попадает в гранд-финал благодаря членству Испании в так называемой Большой пятерке — это страны, которые являются крупнейшими финансовыми донорами Европейского вещательного союза.
Больше об артистке, которая на сцене уже более 25 лет, о ее взлете и смыслах конкурсной песни — далее в материале.
Кто такая Melody: биография представительницы Испании на Евровидении 2025
Настоящее имя певицы Мелодия Руис Гутьеррес, ей 34 года. Melody выросла в музыкальной семье: ее отец выступал в группе Los Kiyos, похожей по концепции на Jackson 5. Девочка научилась петь раньше, чем говорить, а уже в шесть лет объявила, что рождена для сцены.
Свою первую популярность Melody получила в 2001 году, когда в десятилетнем возрасте выпустила хит El baile del gorila — одну из самых успешных песен того лета в Испании. Ее дебютный альбом De pata negra был продан тиражом более полумиллиона копий и получил номинацию на Латиноамериканскую премию Грэмми.
В течение последующих лет певица выпустила шесть студийных альбомов и более 30 синглов, экспериментируя с поп-музыкой, фламенко и латиноамериканскими ритмами.
Melody также появлялась в телевизионных проектах, в частности в реалити-шоу и сериале. В 2025 году она победила в национальном отборе на Евровидение 2025 с песней Esa diva, получив первое место по зрительскому голосованию и третье — по оценке жюри.
Melody — Esa diva: о чем песня
Песня Esa diva была написана самой Melody вместе с Альберто Фуэнтесом Лорите. Есть даже симфоническая версия песни, записанная с оркестром RTVE, что подчеркнуло масштаб и драматизм композиции.
В треке Esa diva певица переосмысливает понятие “дивы”. Песня акцентирует, что это не высокомерная звезда, а сильная и достойная женщина, которая преодолевает жизненные трудности. Это может быть мать, которая ежедневно встает на рассвете, или артистка без признания и афиш. Композиция Esa diva посвящена женской силе, свободе быть собой и верности собственным принципам, а не погоне за славой.
Перевод песни Melody — Esa diva (Та самая дева)
Та самая дива
Еще с детства,
еще до того, как научилась ходить,
я была танцовщицей румбы для всего мира —
для меня это было привычно.
Я увидела “великую актрису” за кулисами,
что презирала других.
Но та “дева” только наполнялась чужой жизнью,
которая ей не принадлежала, — она очаровалась.
Настоящая дева — простая, как обычный человек.
Дева не топчет других, чтобы засиять.
Ее голос делает ее великой —
разве важно что-то еще,
если она свободно поет, чувствуя себя как рыба в море?
Дева — смелая, сильная.
Ее жизнь — сад, полный шипов и роз.
Она возрождается в танце
с большей силой, чем ураган.
Это мама, встающая на рассвете,
артистка без афиш.
С деньгами или без —
они тоже девы.
Не слава делает тебя великой —
моим флагом является равенство,
а музыка — единственная моя мечта.
О-о-о-о-о-о-о-о-о…
Настоящая дева — простая, как обычный человек.
Дева не топчет других, чтобы засиять.
Ее голос делает ее великой —
разве важно что-то еще,
если она свободно поет, чувствуя себя как рыба в море?
Дева — смелая, сильная.
Ее жизнь — сад, полный шипов и роз.
Она возрождается в танце
с большей силой, чем ураган.
Увидите — эта дива это я.