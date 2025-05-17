Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
Ріапобой, Melovin и другие: кто вошел в жюри Украины на Евровидении 2025
После завершения Евровидения 2025 в швейцарском Базеле стало известно, кто вошел в состав национального жюри Украины.
Жюри Украины на Евровидении 2025
Так, выступления артистов в финале международного песенного конкурса оценивали:
- основатель проекта Ріапобой Дмитрий Шуров;
- певец, представитель Украины на Евровидении 2018 Melovin;
- хореограф-постановщик Алена Шоптенко;
- певица Tayanna;
- генеральный продюсер музыкальных телеканалов М1 и М2 Натела Чхартишвили-Зацаринная.
Напомним, что состав нацжури украинцы выбирали путем голосования в Дії. Председателем жюри стал Дмитрий Шуров, который получил наибольшее количество голосов во время опроса. Всего в голосовании приняли участие более 87 тыс. украинцев, сообщили в Общественном.
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В этом году Украину на Евровидении 2025 представляла группа Ziferblat с песней Bird of Pray. В финале конкурса коллектив набрал 218 баллов и занял 9 место.
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Фото: Melovin
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