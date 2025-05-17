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Ріапобой, Melovin и другие: кто вошел в жюри Украины на Евровидении 2025

нацжурі України на Євробаченні 2025
Фото: Суспільне

После завершения Евровидения 2025 в швейцарском Базеле стало известно, кто вошел в состав национального жюри Украины.

Жюри Украины на Евровидении 2025

Так, выступления артистов в финале международного песенного конкурса оценивали:

  • основатель проекта Ріапобой Дмитрий Шуров;
  • певец, представитель Украины на Евровидении 2018 Melovin;
  • хореограф-постановщик Алена Шоптенко;
  • певица Tayanna;
  • генеральный продюсер музыкальных телеканалов М1 и М2 Натела Чхартишвили-Зацаринная.

Напомним, что состав нацжури украинцы выбирали путем голосования в Дії. Председателем жюри стал Дмитрий Шуров, который получил наибольшее количество голосов во время опроса. Всего в голосовании приняли участие более 87 тыс. украинцев, сообщили в Общественном.

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В этом году Украину на Евровидении 2025 представляла группа Ziferblat с песней Bird of Pray. В финале конкурса коллектив набрал 218 баллов и занял 9 место.

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Фото: Melovin

Евровидение 2025
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