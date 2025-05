Реакция сети на победителя Евровидения 2025 Австрию: первые часы после триумфа

17 мая в Базеле состоялся финал Евровидения 2025, в котором соревновались представители 26 стран. В финал попали победители обоих полуфиналов и страны так называемой Большой пятерки. Настал момент узнать, кто победил на Евровидении 2025.

Только что отгремели финальные аккорды Евровидения 2025, и имя победителя прозвучало на всю Европу. В этом году победу одержала Австрия. Сразу после объявления результатов социальные сети взорвались бурной волной комментариев, мыслей и эмоций. От восторженных возгласов до острых дискуссий — интернет мгновенно отреагировал на триумфатора нынешнего песенного конкурса.

Победа Австрии на Евровидении 2025 вызвала бурную реакцию среди зрителей, и украинские пользователи социальных сетей не стали исключением. Их комментарии отражают спектр эмоций — от разочарования до поддержки собственных представителей.

Вот некоторые из характерных отзывов украинских зрителей о результатах конкурса:

the whole europe celebrating israel losing instead of austria winning #escita #Eurovision #Eurovision2025 pic.twitter.com/46ajveFQ5i

— #1 daughter stan ???????? (@rockyonce_) May 17, 2025