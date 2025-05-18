Реакция сети на победителя Евровидения 2025 Австрию: первые часы после триумфа

17 мая в Базеле состоялся финал Евровидения 2025, в котором соревновались представители 26 стран. В финал попали победители обоих полуфиналов и страны так называемой Большой пятерки. Настал момент узнать, кто победил на Евровидении 2025.

Евровидение 2025: кто победил

Только что отгремели финальные аккорды Евровидения 2025, и имя победителя прозвучало на всю Европу. В этом году победу одержала Австрия. Сразу после объявления результатов социальные сети взорвались бурной волной комментариев, мыслей и эмоций. От восторженных возгласов до острых дискуссий — интернет мгновенно отреагировал на триумфатора нынешнего песенного конкурса.

Победитель 2025: реакция соцсетей на фаворита

Победа Австрии на Евровидении 2025 вызвала бурную реакцию среди зрителей, и украинские пользователи социальных сетей не стали исключением. Их комментарии отражают спектр эмоций — от разочарования до поддержки собственных представителей.

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Вот некоторые из характерных отзывов украинских зрителей о результатах конкурса:

Меня одну Австрия не впечатлила?

Пожалуй, надо смириться, что Евровидение — это уже давно не конкурс таланта и песни. Никого сейчас не удивишь красивым звучанием, голосом или смыслом в песне. А настало то время, когда такие, как представитель Австрии, занимают такие высокие места… В этом году одни разочарования. Но наши ребята Циферблат приятно удивили, горжусь нашими.

Мне не очень понравилось выступление Австрии. Если не учитывать наших, то Израиль и Латвия мне понравились больше. Почему Сан-Марино так мало получили. Франция вообще не понравилась. В общем странные результаты, но мы вошли в 10 и это круто.

Честно, вообще не нравится этот визг, аж голова разболелась от выступления Австрии. Наши ребята на высшем уровне, приятно слушать и смотреть, не то что некоторые.

— Вся Европа празднует поражение Израиля вместо победы Австрии.

Друзі, а шо ви такі сумні, в нас хороші бали, чи ви зібралися ЗНОВУ вигравати Євробачення??? — h̶̛̜ḛ̵͝ļ̵̀l̸̹̐ĉ̵̡a̶̢͑t̷͖̿???????? (@hellcat_stories) May 17, 2025

Я хотіла, щоб ми обігнали Естонію, Австрію та Вірменію. Але я задоволена балами від глядачів, й загальним місцем. — яка кицюня (@iakakytsiunia) May 17, 2025

Бо ну чому Австрія і Кеш?

Просто будь-хто але не вони — Ghostbuster of my past (@SSierova) May 17, 2025

Какое место заняла Украина на Евровидении 2025, читайте в нашем материале.

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