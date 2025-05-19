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После трех лет в ВСУ: актера-военного Геннадия Попенко списали со службы

Геннадій Попенко

Актера и телеведущего Геннадия Попенко, который три года назад вступил в ряды Вооруженных сил Украины, списали со службы по состоянию здоровья.

Геннадия Попенко списали со службы в ВСУ

Военный отметил, что травма колена, которую в прошлом году он получил на Запорожском направлении, не позволяет ему быстро передвигаться. Попенко уже перенес несколько операций, врачи установили ему в ногу титановую пластину.

— Почти три года назад призвался. И вот недавно списан из армии на определенный срок. В память об этом времени — боль и титан в колене. Уже передвигаюсь без ковинки, но бег пока только снится. Реально снится, — написал Геннадий.

Попенко добавил, что будет пытаться вернуться к работе на телевидении, а также будет заниматься волонтерством и поддержкой ветеранов.

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Напомним, что Геннадий Попенко стал к оружию в начале полномасштабного вторжения РФ. В прошлом году он травмировался во время тренировки на Запорожском направлении.

Военный дважды неудачно упал и сильно ударился, получив двойной перелом в коленном суставе и травмировав несколько групп связок.

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Фото: Геннадий Попенко

Война в Украине, ВСУ
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