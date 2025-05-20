Имя под запретом: кого нельзя упоминать в присутствии Кейт Миддлтон

В доме принца и принцессы Уэльских существует тема, которой все стараются избегать. По словам источников, одно имя больше нельзя произносить в присутствии Кейт из-за слишком сильного эмоционального давления, которое она испытывает, когда речь заходит об этом человеке.

Чье имя нельзя произносить при Кейт Миддлтон

По словам инсайдера, сотрудники дворца получили четкое понимание — избегать любых упоминаний о Меган Маркл.

— Ее имя фактически под запретом из-за связанного с этим стресса, и Кейт больше не хочет этого слышать, — уточнил собеседник.

Несмотря на годы семейного конфликта, в приоритете сейчас — защита принцессы, которая продолжает восстановление после сообщения о раке в марте 2024 года. Принц Уильям, по словам инсайдеров, делает все возможное, чтобы обеспечить покой жене.

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С чего начался конфликт в королевской семье

Напомним, Гарри и Меган отошли от королевских обязанностей в 2020 году и переехали в США. С тех пор их отношения с остальными членами семьи остаются напряженными. Хотя Кейт и Уильям «могут простить Гарри, потому что он семья», но видеть Меган снова они не желают, утверждает источник.

— Первый шаг к примирению — прекратить публично говорить о семейных делах. Они не видят путей к взаимопониманию, пока Гарри не замолчит, — добавил инсайдер.

Громкий конфликт между Кейт и Меган, согласно таблоидам, произошел еще перед свадьбой Маркл с принцем Гарри в 2018 году из-за платья принцессы Шарлотты. С тех пор отношения только ухудшались.

Источник : Us Weekly

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