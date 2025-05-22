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Коллективная истерика: Израиль отреагировал на упреки Испании из-за Евровидения 2025

Ізраїль на Євробаченні 2025
Фото: Getty Images

Скандал вокруг участия Израиля в Евровидении 2025 не утихает. После волны критики результатов зрительского голосования для исполнительницы Юваль Рафаэль Израиль обвинил Испанию в «скрытом антисемитизме».

Ответ Израиля на критику со стороны Испании

Пресс-секретарь посольства Израиля в Испании Таль Ицхаков опубликовала видеообращение, в котором раскритиковала реакцию на результаты голосования. Она назвала ее “коллективной истерикой”.

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— Израильская артистка, пережившая жестокую резню, участвует в Евровидении, занимает второе место и получает максимум баллов от испанской публики, и какая реакция? Коллективная истерика, полная теорий заговора и скрытого антисемитизма. Неужели действительно было так трудно признать, что песня хорошая и эмоциональная, а в Испании есть симпатия к Израилю? — поинтересовалась Таль Ицхаков.

Ее ответ прозвучал после того, как премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Европейский вещательный союз исключить Израиль из конкурса. Испанский вещатель RTVE также обратился к ЕВС с просьбой проверить результаты телеголосования и изменить правила на будущее.

Напомним, что по мнению RTVE, на текущую модель голосования влияют вооруженные конфликты. Это, говорится в заявлении канала, “лишает конкурс его культурной сути”.

Что сказали в Европейском вещательном союзе

В ответ на упреки со стороны Испании организаторы конкурса заявили, что система голосования на шоу является одной из самых современных в мире. Ее результаты проверяет независимая аудиторская компания Once.net и надзорные эксперты.

Исполнительный супервайзер Мартин Эстердаль подчеркнул, что ЕВС серьезно относится к беспокойствам вещателей. Вместе с тем в союзе ранее объясняли, что Евровидение — это конкурс между вещателями, а не правительствами, поэтому израильский Kan остается полноправным членом союза.

В то же время, по утверждению издания verTele, в ЕВС признали, что правительство Израиля действительно использовало государственную рекламу, чтобы активизировать зрителей. Это противоречит правилам конкурса, которые запрещают любое правительственное влияние на ход голосования.

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